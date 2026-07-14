La Liga Americana barre a la Nacional en el MLB All-Star Game 2026

Cody Bellinger conectó un sencillo de dos carreras para el triunfo de la Liga Americana en el MLB All-Star Game 2026.

La Liga Americana se impuso por marcador de 4-0 a la Liga Nacional en el MLB All-Star Game 2026, el clásico de mitad de temporada del beisbol de Grandes Ligas que este año tuvo como sede el Citizens Bank Park de Filadelfia.

Dylan Cease ponchó a los tres bateadores en la primera entrada y se combinó con 10 relevistas para permitir apenas tres hits, en una demostración de dominio desde el montículo que llevó a la Liga Americana a conseguir su triunfo 49 en el Juego de Estrellas.

Cody Bellinger conectó un sencillo de dos carreras y Ben Rice le siguió con un sencillo impulsor en la primera entrada ante el dominicano Cristopher Sánchez, de los anfitriones Filis de Filadelfia.

Miguel Vargas cracks one 433 feet and gives the American League a commanding lead 😤 #AllStarGame pic.twitter.com/thxDcttqBu — MLB (@MLB) July 15, 2026

El cubano Miguel Vargas, de los Medias Blancas de Chicago, añadió un homerun en la octava entrada ante Justin Wrobleski, de los Dodgers de Los Ángeles, quien lanzaba en su cumpleaños número 26, para el único extrabase del MLB All-Star Game 2026.

Afición ovaciona a Justin Verlander en su último Juego de Estrellas

Justin Verlander usó sus dedos en este viaje a Filadelfia simplemente para quitarse la gorra ante los aficionados del Juego de Estrellas que lo aplaudían.

En una ocasión, les hizo un gesto obsceno en broma a los aficionados de los Filis cuando sus Astros de Houston estuvieron en Filadelfia para la Serie Mundial de 2022. En este juego solo hubo respeto mutuo.

Baseball will always bring out the little kid in you ❤️



Justin Verlander had a blast in Philly! pic.twitter.com/KNJhKjX7Co — MLB (@MLB) July 15, 2026

Verlander, de 43 años, fue uno de los pocos All-Stars que recibió una cálida ovación en Filadelfia la noche de este martes, de parte de una multitud que disfrutaba abuchear a casi cualquier jugador que no vistiera el uniforme de los Filis.

Verlander tiene previsto retirarse al final de la temporada en curso para poner el broche a una carrera que incluye tres premios Cy Young.

EVG