¡OFICIAL! Cruz Azul jugará en el Estadio Corregidora su primer partido como local en Liga MX

El Cruz Azul tuvo algunos problemas con los dueños del Estadio Azteca y decidieron mudarse al Estadio Ciudad de los Deportes para disputar el Mundial 2026; sin embargo, el recinto en la colonia Nochebuena no está en óptimas condiciones y la Máquina jugará su primer partido de local en el Estadio Corregidora.

“Con fundamento en los artículos 3 del Apéndice V y 13.3 del Reglamento de Competencia. Además del artículo 1 del Protocolo de Mantenimiento de Canchas de Futbol, la LIGA BBVA MX, una vez revisada la documentación correspondiente, autoriza el cambio de sede para el partido de la Jornada 2 entre el Club Cruz Azul y el Club Puebla, el cual se disputará en el Estadio Corregidora, en Querétaro”, se puede leer en el comunicado.

La LIGA BBVA MX informa: pic.twitter.com/BDXMX1ATEp — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) July 15, 2026

¿Cuándo podrá volver Cruz Azul al Estadio Ciudad de los Deportes?

El Cruz Azul planeaba recibir al Puebla en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes para la Jornada 2 del torneo; sin embargo, la cancha, a pesar de que el recinto se ocupó en la última campaña, no está en óptimas condiciones para albergar un encuentro.

Los jardineros trabajarán a marchas forzadas para poder recibir al Cruz Azul en sus próximos encuentros de local en la Liga MX. Será el 1 de agosto del 2026 cuando la Máquina reciba al Atlante de local y los cementeros esperan poder jugar el encuentro ante los Potros de Hierro en el Coloso de la Nochebuena.

De momento, la Corregidora fue el estadio que logró llegar a un acuerdo para albergar el compromiso del Cruz Azul ante la Franja, aunque en campañas pasadas el conjunto de la Noria optaba por viajar a Puebla para jugar en el Estadio Cuauhtémoc, pero cambiar el recinto fue porque disputan el encuentro ante el equipo que es local en ese recinto.

DCO