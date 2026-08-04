México consolida liderato en Santo Domingo con una lluvia de metales

Las imágenes del día │ El triatlón, el tenis de mesa y la gimnasia también brindaron alegrías, ayer.

En Santo Domingo,

República Dominicana

La delegación mexicana continúa con un paso firme y arrollador en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Al cierre de una intensa jornada, el Tricolor reafirmó su dominio en la cima del medallero general, manteniéndose por encima de Colombia y Cuba gracias a 19 preseas más logradas, destacando las ganadas en atletismo, gimnasia artística, triatlón, tiro deportivo y tenis de mesa.

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Las imágenes del día │ El triatlón, el tenis de mesa y la gimnasia también brindaron alegrías, ayer. ı Foto: COM, AP, X/@Rommel Pacheco,X/@miseleccionsubs y X/ @SDQ2026

El medallista internacional Erick Portillo cosechó la medalla de oro en salto de altura con 2.24 metros, superando al cubano Luis Zayas, plata con 2.20, mientras que Jair Portillo, hermano de Erick, logró el bronce con 2.17 metros.

El Dato: Erick Portillo es originario de Cuauhtémoc, Chihuahua. Sus primeros Juegos Olímpicos fueron los de hace dos años en París, donde acabó en el sitio 15.

La pista y el campo vibraron con actuaciones sobresalientes. El lanzador mexicano Uziel Muñoz se consagró bicampeón centroamericano en el lanzamiento de bala al registrar una marca de 20.51 metros en su cuarto intento, refrendando el oro obtenido en San Salvador 2023. Muñoz fue el único atleta de la competencia en romper la barrera de los 20 metros. El podio lo completaron el cubano Juan Vázquez (plata con 19.34 m) y el también mexicano Jairo Morán, quien se adjudicó el bronce con 19.04 metros.

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Por su parte, en las pruebas de fondo, la mexicana Dafne Juárez sumó un bronce en los 5,000 metros planos cronometrando un tiempo de 17:00.45 minutos, en una carrera que fue conquistada por la cubana Anisleidis Ochoa.

El Tip: México perdió ante Belice por la pelea del bronce en basquetbol varonil.

El equipo femenil de gimnasia artística, integrado por Natalia Escalera, Paulina Guerra, Dominica Escartín, Paulina Campos y Victoria Mata, se colgó la medalla de oro de forma contundente. Con una sumatoria de 151.150 puntos, las mexicanas superaron con claridad a la representación de Panamá (plata con 144.800) y a la local República Dominicana (bronce con 143.450).

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En la categoría varonil, el conjunto conformado por Isaac Núñez, Mario Rojas, Juan Porras, Juan Hernández y Cristian Ramírez sumó el metal de bronce.

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Las playas de Sans Souci atestiguaron la hegemonía de México en el triatlón regional. El equipo de relevo mixto compuesto por Rosa María Tapia, Marcela Álvarez, Nicolás Probert y Erik Ramos, se la presea áurea con un tiempo de 1:06.26 horas, dejando a Cuba con la plata y a Colombia con el bronce.

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“Es lo que buscábamos, cada uno de mis compañeros dio su esfuerzo por esto”, declaró Ramos, el encargado de cerrar el relevo de manera cardiaca.

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El tiro deportivo sumó múltiples podios en diversas modalidades. En Rifle 50 metros tres posiciones, el equipo femenil se coronó con el oro, mientras que Carlos Quezada se quedó con la plata en la categoría individual.

Eréndira Barba y el equipo varonil aportaron sendos bronces.

En pistola de aire 10 metros mixto, México hizo el 1-2 en el podio. El metal dorado fue para la dupla de la experimentada Alejandra Zavala y Daniel Urquiza, mientras que la plata la firmaron David Valdez y Andrea Ibarra.

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En el tenis de mesa, el representativo varonil conformado por el olímpico Marcos Madrid, Jorge Buenrostro, Rogelio Castro y Darío Arce subió a lo más alto del podio tras derrotar limpiamente por 3-1 a Cuba en la modalidad por equipos.

En los deportes de conjunto y combate se consiguieron resultados históricos como en basquetbol femenil, en el que la escuadra tricolor firmó una racha perfecta hasta caer en la final ante Puerto Rico por marcador de 44-57. Pese a la derrota, el metal de plata representa un avance histórico respecto al bronce de 2014. “Es el primer partido que perdemos en toda la justa, pero estoy muy contenta con el trabajo que hicieron las chicas”, apuntó la entrenadora Christian Pardo.

En hockey sobre pasto, el combinado femenil se proclamó subcampeón del torneo tras caer 2-0 frente a Cuba, asegurando medalla de plata.

En esgrima, la experimentada Nataly Michel demostró su vigencia en el área al adjudicarse el metal de bronce en la modalidad de florete femenil individual.

En boxeo, avanzaron a semifinales y aseguran medalla en el torneo las pugilistas Lupita Dinamita Torres, en 57 kilogramos y Darianne Hernández, en 65 kilogramos.

Por su parte, la Selección Mexicana Sub-23 goleó 4-1 a Guatemala para asegurar su pase a las semifinales del torneo de futbol varonil. Sobresalió el desempeño de Tahiel Jiménez, quien se lució con tres anotaciones.

Este martes, las integrantes del Tricolor Femenil enfrentan a El Salvador en busca del pase a la final del certamen.

Con estos resultados, México no solamente mantiene el liderato de Santo Domingo 2026, sino que lanza un mensaje contundente de cara a la recta final de la competencia regional.

La delegación nacional quedó ayer a 25 oros de igualar la cosecha de metales áureos conseguidos en la edición de San Salvador 2023, cuando restan cinco días de actividades.