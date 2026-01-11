Christian Nodal está de fiesta pues este domingo celebra su cumpleaños número 27 y la noche se convirtió en un evento inolvidable en Zacatecas, gracias a la sorpresa que le preparó Ángela Aguilar.

La cantante, quien también es su esposa, organizó una tradicional callejoneada por el Centro Histórico de la ciudad. La pareja, junto a sus amigos y familiares, recorrieron las calles acompañada de música, baile y mariachi, que terminó en una exclusiva fiesta en el Hotel Quinta Real.

Pero el momento más emotivo de la celebración en honor a Nodal fue cuando ambos intérpretes sorprendieron a los asistentes con un palomazo e interpretaron su éxito “Dime cómo quieres”. Así se vivió el momento.

Nodal y Ángela Aguilar sorprenden con palomazo en fiesta de cumpleaños del cantante

Christian Nodal cumple 27 años este 11 de enero. La celebración inició con una callejoneada típica de Zacatecas, donde el intérprete de “Botella Tras Botella” y su esposa Ángela Aguilar recorrieron las calles coloniales junto a amigos, familiares y músicos.

El ambiente fue de fiesta y se llenó de canciones populares, luces y alegría; la noche hizo resaltar la bella arquitectura de la ciudad.

Tras recorrer las calles de Zacatecas, el festejo de cumpleaños de Christian Nodal se trasladó al Hotel Quinta Real, uno de los recintos más emblemáticos de la zona. Se realizó una recepción privada con invitados especiales, comida y mariachi.

Luego de la recepción, el cantante originario de Caborca, Sonora, interpretó varias canciones, entre ellas el éxito de 2019 “¿Quién Es Usted?“.

Nodal y Ángela Aguilar cantan ‘Dime cómo quieres’, otra vez

En medio de la fiesta, Nodal y Ángela Aguilar tomaron el micrófono para interpretar “Dime cómo quieres”, tema que lanzaron juntos en 2020 y que se convirtió en un fenómeno musical en México y Latinoamérica.

Acompañados por un mariachi, los artistas pusieron a cantar una vez más a sus amigos y familiares la canción. La pareja destacó por realizar una interpretación muy dramatizada e incluso Pepe Aguilar tuvo presencia en el festejo.

El palomazo fue recibido con ovaciones de sus invitados y se convirtió en el momento más compartido en redes sociales por los fans del joven matrimonio, quienes resaltaron la química que existe entre los cantantes.

La celebración de cumpleaños de Christian Nodal en Zacatecas continúa y se espera que termine hasta la madrugada. En los próximos días se podrán conocer más detalles sobre esta inolvidable noche.