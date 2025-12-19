Esmeralda, la violinista de Nodal, presume cómo es pasar el día con el cantante | VIDEO

Christian Nodal sigue dando de qué hablar, ahora por su supuesta infidelidad a Ángela Aguilar con la violinista Esmeralda Camacho, después de que en redes sociales se viralizaran los momentos en los que el cantante y la artista conviven sobre el escenario que han levantado sospechas de un romance.

Las especulaciones han escalado al grado que muchos aseguran que Christian Nodal tuvo que despedir a la violinista de su espectáculo por los rumores por ordenes de Los Aguilar, algo que de momento no ha sido confirmado por el público.

💔¿Infidelidad a la vista?🤔Tal parece que los rumores en torno a la pareja conformada por Ángela Aguilar y Christian Nodal continúan, pues recientemente se especula que el cantante podría tener un romance con la violista que lo acompaña en sus conciertos https://t.co/axc9kblLSM — La Razón de México (@LaRazon_mx) December 14, 2025

Esmeralda Camacho comparte cómo es un día con Christian Nodal

El pasado 11 de mayo, la joven compartió en una publicación que compartió a través de su cuenta de TikTok cómo era convivir en el día a día con el cantante de regional mexicano.

La mujer que en redes sociales se presenta como Esmeralda Canape, mostró un video que dura 32 segundos, pero en el que se puede ver de manera breve cómo es un día de trabajo con el cantautor sonorense.

La artista utilizó la canción ‘X perro’ que habla de una infidelidad. En el mismo, la vemos en el aeropuerto y después en la presentación del cantante. Primero tras bambalinas y después sobre el escenario.

Incluso, en el clip podemos ver un momento romántico de Ángela con Nodal, lo que hizo que el material se hiciera viral rápidamente por los Internautas que aprovecharon para burlarse de la cantante de ‘Qué Agonía’.

Algunas de las reacciones por el momento fueron:

“Quítaselo y a ti te perdonamos”

“Creo que aquí hay un indirecta”

“¿Eres nuestra tía?”

“Tranqui, bebe, no te vamos a funar”

“Todos queremos lo mismo, ¿verdad?”

“Mi reina, para ti no hay funa, hay apoyo y comunidad”

Los Internautas desean que los rumores de que Christian Nodal le es infiel a Ángela Aguilar con su violinista sean ciertos ya que esperan ver a la joven estadounidense enfrentándose a una situación similar a la que, aseguran, le hizo pasar a Cazzu en el pasado.