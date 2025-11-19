Nodal triunfa en audiencia con Universal; aún peleará por másters, advierte

El cantante Christian Nodal vivió un día de gran tensión al presentarse en una audiencia clave en el Centro de Justicia Penal Federal el martes 18 de noviembre de 2025. El sonorense y sus padres fueron citados para enfrentar imputaciones por presunto uso de copia de documento público falso, en el marco de su prolongada disputa con Universal Music.

No obstante, parece que en esta ocasión la vida le sonríe, pues la Juez de Distrito Especializada determinó que no existían pruebas suficientes para vincularlo a proceso, lo que permitió a Nodal salir del recinto visiblemente aliviado.

Pese a que esto significa un triunfo para el intérprete de regional mexicano, la disputa con la disquera continúa; ahora peleará hasta conseguir sus másters Me Dejé Llevar (2017), Ahora (2019) y AYAYAY! (2020).

Nodal triunfa en audiencia con Universal Music

La Sala de Audiencias Cuatro del Reclusorio Norte, en la Ciudad de México, fue el escenario en el que se desarrolló la audiencia de Christian Nodal, quien se presentó junto a sus padres: Silvia Cristina Nodal Jiménez y Jesús Jaime González Terrazas.

Universal Music acusó a Nodal y a su familia de haber presentado 32 contratos con certificaciones presuntamente falsas, en un intento por reclamar los derechos de sus propias canciones de los álbumes Me Dejé Llevar (2017), Ahora (2019) y AYAYAY! (2020).

Se rumoraba que, de no presentarse, podría haberse emitido una orden de aprehensión en contra del intérprete, aunque esto fue descartado inmediatamente cuando llegó a la audiencia.

Finalmente, después de 17 horas de audiencia, la Juez de Control Diana Selene Medina Hernández determinó que la disquera Universal Music, no pudo comprobar ni una sola de las firmas o documentos falsificados.

“No pudieron comprobar ni una sola (firma), por eso la jueza dijo que no hay vinculación... Salió a favor de nosotros y no hay ni un sólo documento que se haya comprobado que haya sido falsificado. Yo confío cien por ciento en la justicia. Tengo fe en la ley, tengo fe en la justicia“, dijo Nodal, con evidente alivio, a los medios que se encontraban a las afueras del Reclusorio Norte.

Nodal advierte que peleará por sus másters

Al salir de la audiencia donde fue absuelto de la acusación penal, el cantante también enfatizó que el conflicto principal con Universal continúa en la vía civil.

Frente a los medios, Nodal declaró: “Esto sigue. Tenemos una demanda en el civil que se la trataron de traer para la penal, de hecho. Estoy peleando mis másters”.

También expresó su disgusto ante la situación, en la que involucró a sus papás: “Yo soy una figura pública, soy un artista, y de verdad que ha sido una pena que ensucien el apellido y el nombre de mis padres”.

“Yo con Universal he hecho cosas increíbles de la mano. Quiero pedirles el respeto, el cariño y la congruencia de que si quieren a un artista, hagan un contrato digno”, añadió el cantante.

Tres álbumes están en disputa: Me Dejé Llevar (2017), Ahora (2019) y AYAYAY! (2020). El cantante busca obtener la titularidad de las canciones de dichos discos.