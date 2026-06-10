México vibra: Cien años de canciones para recibir al mundo

México comenzó a afinar la voz con la que recibirá al mundo en 2026. Entre arreglos sinfónicos, mariachi, tecnología de gran formato y un recorrido por las canciones que han acompañado a varias generaciones, el Auditorio Nacional fue sede de la primera de dos funciones de México Vibra, espectáculo concebido por Aureo Baqueiro para rendir homenaje a cien años de música mexicana y a los compositores que han construido la banda sonora del país.

La propuesta, creada como parte de las celebraciones previas a la Copa Mundial de Futbol que organizarán México, Estados Unidos y Canadá, apostó por unir dos de las grandes pasiones nacionales: la música y el futbol. El resultado fue una experiencia inmersiva donde la nostalgia, la tradición y la modernidad convivieron en un mismo escenario.

El Dato: Más de 20 artistas reunirá el espectáculo México vibra en sus dos conciertos en el Auditorio Nacional, además de una orquesta sinfónica, de cara a la justa futbolera.

Carlos Rivera interpretó México lindo y querido. ı Foto: Jesús Contreras

La velada arrancó con uno de sus momentos más significativos. La Orquesta Sinfónica de Minería apareció en escena para interpretar por primera vez en la historia “Monarca Mundial”, pieza creada por Enrico Chapela especialmente para el espectáculo y que marcó el tono de una noche dedicada a celebrar la riqueza cultural mexicana.

A partir de ahí, enormes pantallas LED comenzaron a proyectar imágenes de paisajes emblemáticos, tradiciones populares, celebraciones regionales y postales que reflejan la diversidad del país. Las visuales también incorporaron una semblanza de la historia de los mundiales a través de las décadas, estableciendo un puente entre el legado musical de México y la próxima fiesta futbolística internacional.

La Orquesta Sinfónica de Minería, acompañada por el Mariachi Gama Mil y un destacado ensamble de músicos, se convirtió en el eje de una producción que reunió a algunas de las voces más representativas de distintas generaciones. Carlos Rivera, Carla Morrison, María José, Lucero, Matisse, Benny Ibarra, Emmanuel, Mijares, Timbiriche y Alejandro Fernández formaron parte del elenco encargado de dar vida a este recorrido sonoro.

Emmanuel y Mijares cerraron el espectáculo, anoche. ı Foto: Jesús Contreras

El mariachi tuvo un papel fundamental dentro de la propuesta. Lejos de ser un elemento decorativo, se convirtió en uno de los protagonistas de la noche, recordando por qué sigue siendo uno de los símbolos culturales más reconocidos de México en todo el mundo.

La importancia de los compositores también ocupó un lugar central. Lucero fue la encargada de rendir homenaje a dos figuras imprescindibles de la música nacional: José Alfredo Jiménez y Armando Manzanero.

Por su parte, Matisse ofreció un tributo a Juan Gabriel, uno de los compositores e intérpretes más influyentes de la historia de la música popular latinoamericana.

El grupo revivió parte del legado del llamado Divo de Juárez, demostrando que sus canciones continúan trascendiendo generaciones.

Uno de los momentos más emotivos llegó con la participación de Carla Morrison. Antes de interpretar Sabor a mí, la cantante compartió un mensaje de orgullo nacional que encontró eco inmediato entre los asistentes.

Lucero fue de las más ovacionadas en el espectáculo. ı Foto: Jesús Contreras

“Buenas noches México. Estamos celebrando 100 años de música mexicana. Y estoy orgullosa de lo bonito que es ser mexicano”, expresó emocionada ante un público entusiasmado con su presencia.

Su interpretación aportó uno de los pasajes más íntimos de una producción caracterizada por la espectacularidad visual y la fuerza colectiva de sus participantes.

María José también protagonizó uno de los segmentos más celebrados de la noche. Además de rendir homenaje a grandes voces de la década de los ochenta, entre ellas Lupita D’Alessio y Amanda Miguel, la intérprete aprovechó para enviar un mensaje de unidad y hospitalidad rumbo al Mundial.

La cantante fue una de las artistas más ovacionadas de la función, aunque uno de los momentos que provocó mayor euforia fue la aparición de Timbiriche.

El reencuentro parcial de Alix Bauer, Mariana Garza, Benny Ibarra y Diego Schoening despertó la nostalgia de miles de asistentes que respondieron con una de las ovaciones más fuertes de la velada.

Conforme avanzó la noche, el espectáculo fue recorriendo distintas décadas de la música mexicana mediante arreglos especialmente diseñados para la ocasión. Cada bloque representó una época, un estilo y una parte de la historia cultural del país, reforzando la idea de que la música ha sido uno de los principales vehículos para construir identidad.

Al cierre de esta edición, Emmanuel y Mijares compartían escenario en uno de los momentos más celebrados por los asistentes, mientras crecía la expectativa por la aparición de Alejandro Fernández, encargado de poner el broche final a una noche cargada de simbolismo.