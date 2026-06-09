¿Quién es Camila Flores? La senadora chilena a la que le filtraron fotos

¿Quién es Camila Flores, la senadora chilena a la que filtraron fotos?

La política chilena, Camila Flores, ha reaccionado a la reciente filtración de fotos y videos de la que ha sido víctima recientemente, las cuales habrían sido obtenidas a través de una cámara de seguridad en el domicilio donde vivía junto a Percy Marín, de quien recientemente se separó tras ocho años.

“Mi exmarido, coludido con otras personas, ha difundido fotos privadas mías, obtenidas de manera ilícita e ilegal”, señaló la senadora chilena, quien además anunció que presentará una denuncia ante la justicia.

Ante el video que circula en redes sociales: pic.twitter.com/03PPGN58QQ — Camila Flores Oporto 🇨🇱 (@Cami_FloresO) June 8, 2026

Agregó: “Es increíble lo que el despecho y la falta de entendimiento pueden provocar. Una persona, sea hombre o mujer, no es propiedad de nadie y tiene todo el derecho a rehacer su vida”.

La mujer también mencionó que el pasado 15 de diciembre presentó una acción judicial por violencia intrafamiliar, la fecha en que Marín tuvo que “abandonar por la fuerza” la casa que compartían.

¿Quién es Camila Flores?

Camila Alejandra Flores Oporto nació el 9 de febrero de 1987. Es una abogada y política chilena, quien se desempeñaba como senadora por la región de Valparaíso desde el 11 de marzo de 2026.

Es militante de Renovación Nacional (RN) desde 2005. Ingresó al Congreso en 2018, desempeñándose como diputada de la República en representación del distrito N.º 6 de la Región de Valparaíso (2018–2026).

En noviembre de 2025 fue electa senadora para el periodo legislativo 2026–2034. Actualmente, está bajo investigación por presunto fraude al fisco.

Flores ha manifestado su identificación con las Fuerzas Armadas de Chile y el legado institucional de Augusto Pinochet, aunque ha señalado que condena la violación de derechos humanos.

También ha participado en comisiones de medioambiente y gestión de recursos naturales, interviniendo en casos de contaminación que han afectado a las comunas de Quintero, Concón y Puchuncaví.

La estrategia y perfil mediático de Flores han consistido en posicionarse como una figura ortodoxa en la derecha, lo que le ha valido polarizar a partidarios y detractores.

Se casó en 2017 con el egresado de Derecho, Percy Marín Vera, entonces consejero regional de Valparaíso por la provincia de Marga-Marga. Tuvo una hija con él y en enero del 2026, anunció su separación de él.

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