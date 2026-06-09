¿Quién era y de qué murió el papá de Alessandra Rosaldo?

Este martes 9 de junio se confirmó la muerte del padre de Alessandra Rosaldo, Jaime Sánchez Rosaldo quien a través de una amplia trayectoria, logró dejar su huella en la industria del entretenimiento como mánager de grandes estrellas de la música en español.

¿De qué murió Jaime Sánchez Rosaldo?

Según el periodista Carlo Uriel, el hombre murió a los 84 años de edad alrededor de las 18:00 horas del lunes 8 de junio. Informó asimismo que la causa de muerte tendría que ver con un infarto cardiovascular, según fuentes cercanas.

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Me acabo de comunicar con Alessandra Rosaldo, quien lamentablemente me confirmó el fallecimiento de su padre, el productor y mánager Jaime Sánchez Rosaldo, a los 84 años de edad. 🙏🏻



El deceso ocurrió alrededor de las 6:30 p. m. y de manera preliminar, fuentes… pic.twitter.com/jsxENEwbVD — Carlo Uriel (@SoyCarloUriel) June 9, 2026

Se desconoce si el productor y mánager tenía otra complicación de salud, pues mantenía los detalles de su vida privada lejos del ojo público. Por su parte, Alessandra Rosaldo tampoco llegó a hablar de una afección por parte de su padre, con quien mantenía un contacto constante.

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¿Quién era Jaime Sánchez Rosaldo?

Jaime era CEO de la empresa Star Talento y Arte, la cual comprende producción, booking y management, siendo un servicio completo para artistas. De manera individual, estuvo detrás de las carreras de Sentidos Opuestos, Napoleón, Lucero y más celebridades.

Si bien el legado de Jaime Sánchez Rosaldo no se va impoluto, pues no faltaron las severas acusaciones por abuso de parte Elaine Haro en 2023 y la actriz Beatriz Martínez, con quien sostuvo una relación, sigue destacando por su trabajo detrás de escena.

Muere el papá de Alessandra Rosaldo ı Foto: Especial

“Tu legado vive en cada sueño que ayudaste a construir. Tu guía, tu visión y tu corazón permanecerán para siempre en los escenarios que ayudaste a iluminar”, dice un texto publicado por la página oficial de Sentidos Opuestos.

Alessandra estará viajando de Estados Unidos a México para asistir al funeral de su padre, el cual se llevará a cabo en una funeraria conocida de Cuajimalpa donde se espera que asistan varias celebridades.

“Se sabe que será cremado en esa misma agencia y las cenizas serán entregadas a la familia”, se describió en el programa Venga la Alegría, revelando que a partir de las 10:00 horas comenzaron los servicios fúnebres.

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