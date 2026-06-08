Festeja Huixquilucan a papás con 7 automóviles último modelo y más de mil regalos

Como un reconocimiento al esfuerzo diario que los padres de familia realizan para llevar el sustento a sus hogares y ser un ejemplo de valores, trabajo y dedicación para las futuras generaciones, el Gobierno de Huixquilucan celebró su día con la entrega de siete automóviles último modelo, así como artículos electrónicos, playeras mundialistas y balones de futbol, sumando más de mil regalos.

Ante más de 10 mil asistentes, y acompañada por el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República, Enrique Vargas del Villar, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, felicitó a los jefes de familia y puntualizó que la entrega de estos siete automóviles servirá para fortalecer el patrimonio de los hogares huixquiluquenses y facilitar el traslado seguro de sus familias en sus actividades diarias.

“Ustedes saben que aquí en Huixquilucan, valoramos a los papás y, sobre todo, nos gusta festejarlos y reconocerlos, esperemos que todos pasen un muy buen rato, hay muchos regalos y premios para todos y, por supuesto, los coches que apoyarán a las familias que más lo necesitan”, expresó Romina Contreras.

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Durante el festejo del Día del Padre, el cual se vivió en un ambiente de fiesta, júbilo y sana convivencia, donde la música, las porras y la diversión no se hicieron esperar, la alcaldesa de Huixquilucan indicó que el manejo responsable, transparente y eficiente de los recursos públicos, permite realizar este tipo de eventos desde hace once años, para apoyar a las familias que más lo necesitan, fortaleciendo el patrimonio de los hogares.

En tanto, el senador Enrique Vargas del Villar aprovechó dicha celebración, realizada en el Complejo Rosa Mística del DIF de Huixquilucan, para reconocer al gobierno municipal, que encabeza Romina Contreras, el cual calificó como un modelo ejemplar a nivel estatal y nacional, gracias a sus finanzas sanas y su cercanía con la gente, dando resultados tangibles a la ciudadanía.

“Vamos a seguir teniendo orden, porque es lo que queremos, que nuestro Huixquilucan viva bien, viva feliz, pero, sobre todo, que viva orden. Aquí hay un gran gobierno y vamos a seguir siendo el mejor de todo el país”, apuntó.

En presencia de los padres y sus familias, la presidenta del Sistema Municipal DIF, Ana Luisa Pérez Aguilar, agradeció el respaldo del Gobierno de Huixquilucan por trabajar de la mano con este organismo para llevar alegría y sana convivencia a los sectores vulnerables, consolidando programas sensibles que responden de manera directa a las necesidades de quienes enfrentan mayores desafíos.

Este 2026, los ganadores de los autos fueron papás de Agua Blanca, El Guarda, El Olivo, Loma del Carmen, Magdalena Chichicaspa y San Francisco Ayotuxco, quienes, con rostros llenos de felicidad y emoción, destacaron este tipo de dinámicas que lleva a cabo el Gobierno de Huixquilucan, pues premian el esfuerzo que realizan todos los días a favor de las familias.

Además de los vehículos, los asistentes recibieron una gran variedad de artículos electrónicos para el hogar y el entretenimiento. Asimismo, el espíritu deportivo se hizo presente con la entrega de playeras mundialistas y balones de futbol, logrando que los jefes de familia regresaran a casa con un obsequio especial en su día.

De esta manera, el Gobierno de Huixquilucan concluyó con éxito un festejo más, que no solo reconoce el esfuerzo diario de los jefes de familia, sino que también fortalece la sana convivencia y el tejido social, consolidando una administración más humana que prioriza la felicidad y estabilidad económica de sus habitantes.

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FGR