Huixquilucan estrena la segunda etapa de la Unidad Deportiva ‘El Plan’

La alcaldesa Romina Contreras y el senador Enrique Vargas cortan el listón inaugural de la segunda etapa de la Unidad Deportiva “El Plan”.

A tan solo unos días de la inauguración de la Copa Mundial de Futbol, el Gobierno de Huixquilucan entregó la segunda etapa de la Unidad Deportiva “El Plan”, ubicada en la comunidad del mismo nombre, la cual es única en su tipo en todo el municipio y cuenta con instalaciones profesionales y acordes a las necesidades para impulsar a deportistas de alto nivel, al tiempo en que ofrece espacios de calidad para que las familias de la Zona Tradicional realicen actividades deportivas, físicas, de recreación y diversión.

En el marco de la fiebre mundialista y acompañada del vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República, Enrique Vargas del Villar, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, informó que esta segunda etapa, la cual tuvo una inversión total de más de 37.2 millones de pesos, consistió en la colocación de casi 325 metros cuadrados de una trotapista profesional a base de tartán, para proteger las articulaciones de los corredores, así como la construcción de salones de usos múltiples para spinning y otras disciplinas, donde se impartirán clases de diversos deportes.

Familias de la Zona Tradicional estrenan las nuevas canchas y áreas recreativas en el marco de la fiebre mundialista. ı Foto: Gobierno Huixquilucan

“Ya, desde hace más de 10 años, venimos construyendo un nuevo Huixquilucan, con otro rostro. Éstas son obras nunca antes vistas y son posibles debido a que contamos con finanzas sanas y una administración exitosa que, sin duda alguna, dan resultados”, indicó la alcaldesa.

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Añadió que la Unidad Deportiva “El Plan” que, en su primera etapa, consistió en la construcción de una cancha de futbol 9, gradas, sanitarios, vestidores y zona de regaderas para deportistas, ahora también cuenta con juegos infantiles, un gimnasio al aire libre de barras de calistenia, así como una zona para la recreación de los adultos mayores, esto con el fin de acercar a la población de todas las edades diversas disciplinas que fomenten un estilo de vida saludable, alejándolos de malos hábitos.

El nuevo complejo deportivo de Huixquilucan cuenta con infraestructura de alto nivel y alumbrado para uso nocturno en sus más de 12 mil metros cuadrados. ı Foto: Gobierno Huixquilucan

Agregó que, dicho complejo, también cuenta con dos áreas de recreación, para la venta de alimentos, una enfermería, así como las nuevas oficinas del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Huixquilucan, en donde la ciudadanía podrá acercarse para inscribirse a los diferentes torneos locales, solicitar asesoría deportiva y participar en los programas de activación física que promueve el municipio.

En tanto, el senador Enrique Vargas del Villar reconoció el liderazgo del Gobierno de Huixquilucan, por contar con una administración ordenada y que trabaja 24/7, atendiendo las necesidades de la población, con obras de alto impacto que tienen una durabilidad permanente.

Con una inversión superior a los 37 millones de pesos, el Gobierno de Huixquilucan equipó el complejo con trotapista profesional y salones de usos múltiples. ı Foto: Gobierno Huixquilucan

“Ver este complejo Deportivo ‘El Plan’, de cómo estaba en el 2016, todos ustedes se pueden acordar que eran unas canchas de polvo, de lodo y ver lo que hicimos aquí, como la alberca, el auditorio nuevo y tener estas canchas, de verdad que me da mucho orgullo. Aquí está claro cómo gobernamos”, señaló.

Mientras que la directora general de Infraestructura y Edificación de Huixquilucan, Jessica Nabil Castillo Martínez, explicó que la Unidad Deportiva “El Plan”, se construyó sobre una superficie de más de 12 mil metros cuadrados y se colocaron 104 bolardos con luz a nivel medio para iluminar la trotapista y garantizar la visibilidad segura a los usuarios, creando un entorno protegido y fomentar el deporte nocturno.

La alcaldesa Romina Contreras y el senador Enrique Vargas cortan el listón inaugural de la segunda etapa de la Unidad Deportiva “El Plan”. ı Foto: Gobierno Huixquilucan

Estas nuevas instalaciones se suman a la Alberca Municipal, el Auditorio Municipal y el Jardín de la Cultura, que existen en la zona, para ampliar la oferta deportiva, recreativa y fomentar la sana convivencia entre las familias de la Zona Tradicional de Huixquilucan.

En este marco, el director general del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Germán Anaya Viteri, inauguró el “Mundialito Huixquilucan”, un torneo local de futbol el cual cuenta con la participación de 32 equipos de niñas y niños, quienes jugarán en distintos deportivos municipales como Loma del Carmen, Federal Burócrata, San Fernando y Zacamulpa; la gran final de la justa deportiva se llevará a cabo el próximo 4 de julio.

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