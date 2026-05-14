Huixquilucan celebra el día de las madres con la construcción de 8 casas.

Para reconocer el esfuerzo que realizan las jefas de familia y brindarle certidumbre patrimonial a sus hijos, el Gobierno de Huixquilucan y el Sistema Municipal DIF le cambiaron la vida a ocho mamás que atraviesan alguna situación de vulnerabilidad, con la construcción de su propia casa, para formar hogares dignos y seguros, en beneficio de las familias.

Al celebrar el Día de las Madres, en un ambiente lleno de emoción y algarabía, donde asistieron más de mil 500 personas, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, junto con el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República, Enrique Vargas del Villar, nombraron a las afortunadas ganadoras, a quienes se les construirá una vivienda, con el objetivo de que cuenten con un hogar que les brinde seguridad y estabilidad económica necesaria para consolidar un futuro, en el cual sus hijos se puedan desarrollar plenamente en un ambiente sano.

“Ya son casi 10 años de estar realizando este evento y a eso le apostamos, a que las mujeres tengan sus propios inmuebles, que sean independientes y que tengan un techo para darle a sus seres queridos. Seguimos dando este tipo de apoyos y esto habla de un buen gobierno, de un gobierno responsable y de un gobierno que sabe hacer las cosas bien”, indicó la presidenta municipal.

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En este festejo, la alcaldesa Romina Contreras compartió que se han regalado 54 casas, las cuales son una herramienta del empoderamiento femenino para su protección, pues con esta acción se reduce la brecha de desigualdad, al consolidar un patrimonio sin la carga financiera de las rentas, permitiendo invertir en otros pilares fundamentales para mejorar la calidad de vida, como educación, salud, deporte, entre otros.

Agregó que las madres son el corazón de los hogares huixquiluquenses y que este programa busca recompensar su entrega diaria de 24 horas, por lo que reafirmó su compromiso para seguir impulsando el desarrollo integral, la protección social y el empoderamiento de las mujeres vulnerables del territorio.

En este marco, una de las mamás ganadoras de una casa, Félix Guitiérrez Villavicencio, de la comunidad de San Cristóbal Texcalucan, agradeció al Gobierno de Huixquilucan por brindarle la oportunidad de contar con un patrimonio propio, seguro y digno, haciendo realidad un sueño que antes se veía lejano.

“Me siento muy afortunada de tener este beneficio de una casa, le agradezco a la presidenta Romina, de corazón, muchas gracias. Ya son diez años que estoy luchando por una casa y gracias a Dios, esto significa mucho para mí”, dijo.

Asimismo, el senador Enrique Vargas del Villar, felicitó a todas las mamás huixquiluquenses y reconoció al Sistema Municipal DIF por trabajar 24/7 a favor de los sectores más vulnerables y, de esta manera, brindar mayores oportunidades a quienes más lo necesitan, posicionando al territorio como un referente a nivel estatal y nacional.

Finalmente, las más de mil 500 asistentes a la celebración del Día de las Madres, obtuvieron artículos electrodomésticos y más sorpresas, para que ninguna asistente se fuera con las manos vacías y, más tarde, disfrutaron de la tradicional partida de pastel.

En esta ocasión, el beneficio llegó a las comunidades de Santiago Yancuitlalpan, El Hielo, San Francisco Dos Ríos, San Francisco Ayotuxco, San Cristóbal, La Cima, Zacamulpa y Magdalena Chichicaspa, donde se realizará la construcción de los nuevos hogares.

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JVR