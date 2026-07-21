Caen tres presuntos responsables del asesinato de 10 personas en Zacatecas

Las autoridades de Zacatecas informaron la detención de tres presuntos integrantes de la célula criminal relacionada con el asesinato de 10 personas ocurrido el pasado 18 de julio, un caso que conmocionó a la entidad por la forma en que fueron abandonados los cuerpos en distintos municipios del estado.

En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad Pública de Zacatecas, el general Arturo Medina Mayoral, informó que las detenciones se realizaron durante la Operación Rastrillo, cuando personal de inteligencia se encontró de frente con un vehículo en el que viajaban tres personas: dos hombres y una mujer menor de edad.

Tras marcarles el alto y efectuar una revisión de seguridad, los elementos localizaron droga, cargadores para armas de grueso calibre, cartuchos útiles, chalecos balísticos y artefactos conocidos como ponchallantas, por lo que fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

🚨 Zacatecas | Autoridades informaron la detención de tres personas vinculadas con las células criminales que habrían operado durante la jornada violenta, en la que 10 hombres fueron privados de la libertad y posteriormente localizados sin vida en Pánuco, Morelos y Sain Alto.… pic.twitter.com/G594Eqv6ml — Azucena Uresti (@azucenau) July 22, 2026

¿Quiénes son los detenidos?

El funcionario detalló que los detenidos fueron identificados como Leonel “N”, de 23 años y originario de Mazatlán, Sinaloa; Osvaldo “N”, de 22 años, originario de Durango;y una menor.

De acuerdo con las autoridades, los tres son investigados por su probable participación en el multihomicidio y su presunta pertenencia a una célula criminal que opera en la entidad.

Durante el operativo también fueron asegurados equipo de radiocomunicación, vehículos y otros indicios que serán incorporados a la carpeta de investigación para determinar el grado de participación de los detenidos en los hechos. Asimismo, continúan los trabajos de análisis pericial y de inteligencia para identificar a más integrantes de la organización criminal.

El multihomicidio ocurrió el pasado fin de semana, cuando los cuerpos de 10 personas fueron localizados en distintos puntos de los municipios de Pánuco, Morelos y Sain Alto. Cinco de las víctimas fueron encontradas suspendidas de un puente vehicular, mientras que las restantes fueron abandonadas en otros sitios de la entidad, lo que provocó un amplio despliegue de fuerzas de seguridad.

Entre las víctimas se encontraba el exalcalde de Sombrerete, Ignacio Castrejón Valdez, además de funcionarios municipales, empresarios y otras personas originarias de Zacatecas y Durango.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado confirmó previamente que la mayoría de las víctimas ya habían sido identificadas por sus familiares y que las investigaciones buscan esclarecer tanto el móvil como la estructura criminal involucrada.

Tras los hechos, el gobierno estatal reforzó la presencia de elementos del Ejército, la Guardia Nacional y corporaciones estatales en la zona. Además de las tres detenciones, las autoridades mantienen operativos en distintos municipios para ubicar a más presuntos responsables y desarticular a la célula delictiva relacionada con la masacre.

En conferencia de prensa, las autoridades señalaron que las investigaciones permanecen abiertas y no se descartan nuevas órdenes de aprehensión conforme avancen las indagatorias.

También indicaron que continúan las labores de inteligencia para esclarecer por completo el crimen y dar con el resto de los involucrados.

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MSL