Asesinan en menos de 24 horas a 2 exalcaldes en Jalisco

Jalisco concentró en menos de 24 horas los homicidios de dos exalcaldes, uno de Fresnillo, Zacatecas, y otro de Gómez Farías, en esa entidad. Los crímenes de Benjamín Medrano Quezada y José Ramírez Yáñez elevaron a por lo menos 12 el recuento de autoridades, exfuncionarios y dirigentes locales asesinados durante este año, según un balance hemerográfico hecho por La Razón.

La mitad de los 12 homicidios registrados en 2026 se concentró entre el 10 de junio y el 10 de julio. En un mes murieron seis autoridades, exfuncionarios o dirigentes vinculados al ámbito municipal, en una etapa previa al proceso electoral de 2027 y a la definición de candidaturas.

El Dato: El líder agrario, José Ramírez Yáñez, fue presidente municipal de Gómez Farías, Jalisco, bajo las siglas del Partido Acción Nacional durante el periodo de 1992 a 1995.

El recuento no atribuye una motivación política a todos los crímenes. Las fiscalías mantienen abiertas varias investigaciones y, en la mayoría de los expedientes, aún no han determinado la causa de las agresiones. Por ello, el balance agrupa a las víctimas por el cargo que ejercían o de su trayectoria dentro del servicio público.

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Integralia documentó 382 hechos de violencia político-electoral durante 2025, de los cuales 303, equivalentes a ocho de cada diez, correspondieron al ámbito municipal. El homicidio doloso sumó 188 incidentes, casi la mitad del total, por encima de amenazas, atentados con arma de fuego, secuestros y desapariciones.

El primer homicidio fue de Benjamín Medrano, se cometió dentro de un comercio de la colonia Santa Elena de la Cruz, en Guadalajara. Un hombre con casco se acercó al exedil zacatecano mientras esperaba en la fila y le disparó en la cabeza la noche del martes 7 de julio. Afuera lo esperaba un cómplice en la motocicleta en la que huyeron.

Cuando el propietario del establecimiento llamó a emergencias, reportó que uno de sus clientes permanecía en el suelo con una herida. La Fiscalía del Estado de Jalisco abrió una carpeta de investigación para localizar a los dos hombres relacionados con ese homicidio, sin que al momento haya informado de resultados.

Medrano Quezada permaneció sin identificar públicamente durante dos días. Cristian Paul Camacho Osnaya, titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, confirmó su nombre después de que una hermana reconoció el cadáver hasta la noche del jueves.

Horas más tarde, policías e investigadores acudieron al Pozo de Bombeo número 5, en la delegación La Cofradía del municipio de Gómez Farías. En el depósito de agua encontraron el cuerpo de José Ramírez Yáñez, quien presentaba lesiones en la cabeza y otras huellas de violencia.

Las autoridades establecieron que la segunda víctima gobernó Gómez Farías entre 1992 y 1995. Después de su gestión, José Ramírez mantuvo actividad en organizaciones agrícolas y coordinó en Jalisco el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, por lo que también es considerado activista.

Respecto a Benjamín Medrano, encabezó el Ayuntamiento de Fresnillo desde 2013 y ocupó una diputación federal entre 2015 y 2018. Fue legislador local, militó en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y participó en la organización de ferias locales en Zacatecas.

Camacho Osnaya también se refirió a la situación jurídica de Medrano Quezada. La Secretaría de la Función Pública presentó en 2022 una denuncia por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y negociaciones ilícitas y, tras su ausencia en una audiencia, un juez ordenó su captura. Sin embargo, un tribunal revocó el mandato judicial en 2025.

“Ya no contaba con un mandamiento judicial en su contra”, precisó el fiscal zacatecano. La indagatoria seguía vigente e incluía a otras personas, aunque ninguna autoridad ha relacionado públicamente ese expediente con el asesinato.

Juan Carlos Medrano, pidió a las instituciones de Jalisco y al Gobierno federal esclarecer la muerte de su hermano y revisar sus antecedentes. La familia recibió los restos y anunció el funeral en Nochistlán.

Del sector campesino surgió la exigencia de justicia. El Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano reclamó avances en el caso de Ramírez Yáñez y recordó su trabajo con los productores.