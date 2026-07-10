Necropsia revela que el tigre Kenzo murió por broncoaspiración tras recibir un disparo

La necropsia practicada al tigre de Bengala Kenzo determinó que el ejemplar murió por broncoaspiración de sangre, consecuencia de hemorragias causadas por un disparo en la parte frontal de la cabeza, cerca del párpado derecho, informó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

El estudio preliminar quedó a cargo del Departamento de Patología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Los especialistas examinaron a un macho de aproximadamente dos años, con un peso de 116.2 kilogramos y una longitud de 236 centímetros, medida desde la punta de la nariz hasta el extremo de la cola.

De acuerdo con el documento, el proyectil “penetró por la región del párpado superior derecho y continuó su trayecto atravesando el paladar blando”. La lesión provocó hemorragias que derivaron en la aspiración de sangre hacia las vías respiratorias.

Además, los veterinarios identificaron otras heridas, algunas compatibles con impactos de arma de fuego. El reporte menciona una marca relacionada con la colocación del microchip y una cortada longitudinal de 11 centímetros en la cola.

Como parte del análisis, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia elaborará un diagnóstico definitivo mediante un examen histopatológico. Esa evaluación permitirá conocer a nivel microscópico las características de las lesiones halladas durante la revisión del cuerpo.

Personal universitario entregará los resultados restantes después de la reanudación de actividades en la UNAM. Kenzo falleció el 2 de julio durante el operativo para capturarlo en el municipio de Tepetlaoxtoc, Estado de México.

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MSL