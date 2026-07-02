Capturan a Kenzo, tigre de Bengala que escapó de PIMVS en Tepetlaoxtoc, Edomex

Luego de cuatro días de intensa búsqueda, autoridades del Estado de México confirmaron la captura de Kenzo, el tigre de bengala que escapó de un Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre fuera de su Hábitat Natural (PIMVS) en el municipio de Tepetlaoxtoc.

El operativo concluyó este jueves con la localización del ejemplar y la aplicación de un protocolo especializado para garantizar su seguridad y la de la población.

La presidenta municipal, Diana Morales, informó que el felino fue asegurado mediante un operativo interinstitucional coordinado bajo el Sistema de Comando de Incidentes. Tras su captura, el animal quedó bajo resguardo de especialistas, quienes evaluaron su estado de salud antes de trasladarlo a un sitio donde continuará recibiendo atención médica.

Respecto al tema del tigre de bengala que se escapó de un PIMVS, en el municipio mexiquense de Tepetlaoxtoc, la Profepa informa que el ejemplar ha sido rescatado y se encuentra recibiendo atención médica.



Continuaremos informando sobre su condición. pic.twitter.com/RtOHrLXUC4 — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) July 2, 2026

Capturan a Kenzo

De acuerdo con la información oficial, una vez que el tigre fue localizado, especialistas en manejo de fauna silvestre aplicaron un procedimiento de sedación controlada, lo que permitió inmovilizarlo sin poner en riesgo su integridad.

Tras una primera revisión médica, los expertos determinaron que Kenzo presenta lesiones que no afecta sus funciones vitales ni compromete su movilidad, por lo que su estado fue considerado estable.

Protección Civil del Estado de México detalló que, una vez asegurado, el ejemplar fue entregado a personal especializado para su traslado a un lugar seguro, donde permanecerá bajo observación y recibirá la atención veterinaria correspondiente.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) confirmó que el tigre ya recibe atención médica, mientras que la alcaldesa adelantó que será llevado al Zoológico de Zacango, donde continuará su proceso de recuperación y se dará seguimiento a su estado de salud.

‼️LUEGO DE 4 DÍAS, CAPTURAN AL TIGRE DE BENGALA “KENZO” EN #TEPETLAOXTOC #EDOMEX‼️ pic.twitter.com/PIYGgC9YTz — FERNANDO CRUZ PERIODISTA (@FerCruzReporter) July 2, 2026

Kenzo escapó el pasado fin de semana del centro ubicado en Tepetlaoxtoc. Según explicó la presidenta municipal, el animal aprovechó que una puerta permanecía abierta mientras personal realizaba trabajos de mantenimiento en las instalaciones, lo que le permitió salir antes de que pudiera ser contenido.

Tras confirmarse el escape, las autoridades activaron un operativo de búsqueda y emitieron una alerta preventiva para los habitantes de las comunidades de San Bernardo Tlalmimilolpan, San Andrés de las Peras y San Pedro Chiautzingo.

Como medida de seguridad, se pidió a la población permanecer en sus viviendas, mantener cerradas puertas y ventanas, resguardar a sus mascotas y evitar cualquier intento de acercarse al felino mientras continuaban las labores de localización.

Las autoridades agradecieron la colaboración de las instituciones participantes y de la ciudadanía por atender las recomendaciones emitidas mientras se desarrollaba la búsqueda del tigre de bengala.

Momento de la captura de Kenzo ı Foto: Protección Civil del Estado de México

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT