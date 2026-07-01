Ecatepec repavimenta 17 calles en Villas del Sol; beneficia a 5 mil familias

Miles de familias en Ecatepec, Estado de México, ven hoy renovadas sus calles, mejorando significativamente su calidad de vida y seguridad. La alcaldesa Azucena Cisneros Coss inauguró la repavimentación de 17 vialidades en el fraccionamiento Villas del Sol 1, una obra largamente esperada por los vecinos, quienes padecieron por 25 años el deterioro de su infraestructura.

Estas 17 calles, que suman 1.4 kilómetros de extensión, fueron intervenidas con concreto hidráulico, una solución duradera que promete una mejor movilidad y condiciones de vida para los cinco mil habitantes de la zona. La obra es resultado del programa municipal "Cimientos de Esperanza“, bajo la modalidad “Mano a Mano”, donde la colaboración ciudadana fue clave.

Destacan esquema “Mano a Mano”

El esquema "Mano a Mano" es un ejemplo de participación comunitaria en Ecatepec. En este modelo, el gobierno municipal aporta los materiales necesarios para la obra, mientras que los propios colonos contribuyen con la mano de obra, fomentando la organización y el sentido de pertenencia.

“Aquí hay una gran historia comunitaria“, afirmó la presidenta municipal Azucena Cisneros durante la inauguración, destacando que el programa “Mano a Mano” es una de las acciones más exitosas de su administración, lograda gracias a la activa organización vecinal.

Miles de familias en Ecatepec, Estado de México, ven hoy renovadas sus calles, mejorando significativamente su calidad de vida y seguridad. ı Foto: Especial.

Carlos Ramírez Brassetti, director de Obras Públicas, detalló que la repavimentación abarcó ocho mil 250 metros cuadrados y tuvo un costo de cinco millones 239 mil pesos para el municipio. Sin embargo, si esta misma obra hubiera sido ejecutada por una empresa privada, el costo ascendería a 16 millones de pesos, lo que representa un ahorro de 11 millones de pesos para las arcas públicas.

La intervención en Villas del Sol 1 no se limitó a la repavimentación. Carlos Cruz Ramos, director de Servicios Públicos, informó que la comunidad recibió una atención integral, que incluyó la instalación y reconexión de luminarias para mejorar la seguridad, la recolección de basura y escombros, y la colocación de tapas de coladeras, entre otras acciones esenciales para el bienestar.

Trabajo conjunto, fundamental para lograr la repavimentación de las calles

Miguel Peralta, delegado de Villas del Sol 1, expresó el sentir de la comunidad, subrayando que el trabajo conjunto entre el gobierno municipal y los vecinos fue fundamental para lograr la repavimentación de las calles, lo que se traduce en una mejor calidad de vida para todos.

El representante vecinal recordó que, a lo largo de los 25 años de existencia de Villas del Sol 1, sus 22 conjuntos o calles nunca habían recibido mantenimiento, lo que provocó un deterioro considerable. Con esta intervención, 17 de ellas han sido totalmente renovadas.

Durante el recorrido por la avenida principal, la alcaldesa Cisneros Coss, acompañada de los colonos, inauguró cada una de las 17 calles y se comprometió a seguir trabajando por la comunidad, anunciando futuras acciones como la rehabilitación del parque y de la propia avenida principal, consolidando así el esfuerzo conjunto.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR