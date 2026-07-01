Científico UNAM avala planta de fertilizantes en Topolobampo; sin riesgo ambiental

Vecinos de Topolobampo, Sinaloa, pueden estar tranquilos: la planta de fertilizantes de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) es ambientalmente segura y no contaminará la bahía ni sus especies marinas. Así lo confirma Federico Páez Osuna, investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), desmintiendo preocupaciones sobre el proyecto.

Páez Osuna, especialista del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, unidad Mazatlán, explicó que una de las principales inquietudes difundidas en torno al proyecto carece de sustento técnico. La planta no descargará residuos de amoníaco al mar, ya que este compuesto es parte del proceso industrial y no un desecho.

“La planta no va a estar tirando ahí el amoniaco. No va a tener residuos al mar. La planta lo va a producir, lo va a empacar y se comercializará. Entonces, ¿hay tal residuo al mar? Para nada", precisó el científico, aclarando la función de la instalación.

Proyecto contempla torres de enfriamiento y procesos de tratamiento avanzados

El único retorno de agua al ecosistema corresponderá al sistema de enfriamiento de la planta. Su efecto térmico y de salinidad permanecerá confinado a una superficie aproximada de entre dos y tres hectáreas, un área muy localizada. Además, el proyecto contempla torres de enfriamiento y procesos de tratamiento avanzados para reducir aún más cualquier impacto ambiental.

El volumen de agua requerido para la operación de la planta será incluso menor al utilizado por una termoeléctrica convencional y comparable al consumo de una granja camaronícola de entre 130 y 150 hectáreas, una actividad productiva común y conocida en la región de Sinaloa.

Hay 320 plantas de amoníaco en el mundo

Como referencia internacional, el investigador recordó que actualmente operan alrededor de 320 plantas de amoníaco en el mundo, de las cuales 32 se encuentran en Estados Unidos. En ninguno de estos casos existen conflictos sociales similares relacionados con afectaciones ambientales derivadas de su funcionamiento, lo que demuestra la viabilidad de la tecnología.

Asimismo, consideró que Topolobampo reúne condiciones estratégicas inmejorables para albergar este tipo de industria en México. La disponibilidad de gas natural y su infraestructura portuaria son factores clave que favorecen la competitividad y eficiencia del proyecto a largo plazo.

Finalmente, el especialista de la UNAM hizo un llamado a que el debate sobre la planta se sustente en información científica y verificable. Subrayó que una adecuada comunicación permitirá que la ciudadanía conozca los alcances reales y los beneficios potenciales del proyecto para la economía local.

Expresó además su confianza en que la planta pueda convivir armónicamente con las actividades pesqueras de la región, tal como ha ocurrido durante décadas con otras actividades productivas e industriales ya instaladas en la bahía de Topolobampo.

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JVR