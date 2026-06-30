Sheinbaum defiende planta de amoniaco en Sinaloa

Ante la controversia y protestas desencadenadas por la planta de amoniaco en Topolobampo, Sinaloa, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que ésta sí pasó por la consulta de las comunidades y ya está a punto de concluir su construcción.

La mandataria señaló que la obra de origen alemán se encuentra el 95 por ciento de avance y sí cuenta con un estudio de impacto ambiental que se llevó a cabo durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“A lo mejor muchos no sabían. O sea, que se viene construyendo desde hace mucho tiempo y ya solo le falta el 5 por ciento para terminarse. Se hizo un estudio de impacto ambiental muy elaborado, esto durante el periodo del presidente López Obrador, porque entonces empezó la construcción de la planta. Se hizo un estudio de impacto ambiental que exigió medidas de mitigación, que incluso van a mejorar una parte del estero que está ahí y además hubo una consulta a la población en donde ganó que se construyera”, sostuvo Claudia Sheinbaum, este día en Palacio Nacional.

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No obstante, remarcó que esto no significa que no se atiendan las solicitudes y demandas que hoy existen.

Sobre el aval para que se construyera la planta, comentó que se inserta dentro de los planes para garantizar la soberanía de México en materia alimentaria, para lo cual también resulta necesario contar con fertilizantes.

“Se habla con todos, pero es importante que se conozca pues las razones que se tuvo en su momento para poder echar adelante esta planta de fertilizantes”, dijo.

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FGR