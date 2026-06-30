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Mañanera de Sheinbaum: 30 de junio del 2026

Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, ofrece diálogo con los diversos representantes de los medios de comunicación, conocido como la Mañanera del Pueblo, desde Palacio Nacional, en la Ciudad de México

Claudia Sheinbaum, Presidenta de México.
Claudia Sheinbaum, Presidenta de México. Foto: Cuartoscuro
Por:
Yulia Bonilla

Este martes 30 de junio de 2026, desde la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, ofrece conferencia de prensa, conocida como la Mañanera del Pueblo, ante los diversos representantes de los medios de comunicación.

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Información en la Mañanera de Sheinbaum

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