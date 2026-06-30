Venezuela cuenta aún decesos... y ya asoma crisis por más de 58 mil edificios dañados

El número de personas fallecidas por el doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela aumentó a mil 719, mientras que los heridos llegaron a cinco mil 34 y los damnificados suman 15 mil 866, informó ayer el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Al mismo tiempo, continúan las labores de búsqueda entre los escombros, aunque la posibilidad de encontrar sobrevivientes disminuye conforme pasan las horas.

El funcionario indicó que el gobierno inspecciona 855 edificios afectados, de los cuales 189 colapsaron por completo. También señaló que desde los sismos del miércoles se han registrado 609 réplicas y aseguró que 90 por ciento del sistema eléctrico ya fue restablecido en La Guaira, el estado con mayores daños.

6 días han pasado desde el doble terremoto

“Queremos felicitar al pueblo por la calma, la unidad ante esta horrenda tragedia”, declaró Jorge Rodríguez. Mientras tanto, el Servicio Geológico de EU estima que hay 44 por ciento de probabilidad de que los fallecidos superen los 10 mil. Asimismo, una réplica alcanzó una magnitud de 4.6, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, mientras que el Servicio Geológico Colombiano la ubicó en magnitud 5.1. El movimiento ocurrió cerca del epicentro, al norte de Caraballeda, y provocó que habitantes de Caracas salieran de sus viviendas por temor a nuevos derrumbes.

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La réplica registrada obligó a detener temporalmente las operaciones. Miguel Ángel García, integrante de los Topos Azteca de México, explicó que fue necesario revisar nuevamente la estabilidad de las estructuras.

“No es eso. Estamos moviendo material pesado, que de otra forma no lo podríamos mover, para seguir generando los espacios”, dijo al rechazar versiones de que hubiera demoliciones.

50 campamentos se han instalado en Caracas

El brigadista explicó que la réplica volvió más inestables los edificios dañados, por lo que suspendieron actividades para reevaluar riesgos antes de continuar. Detalló que los equipos trabajan mediante túneles y utilizan perros especializados para localizar posibles víctimas antes de retirar grandes bloques con maquinaria.

MAGNITUD DE DAÑOS. Una evaluación preliminar realizada por la NASA, con apoyo de imágenes obtenidas por el satélite europeo Sentinel-1 del programa Copernicus, calcula que alrededor de 58 mil 870 edificios pudieron resultar dañados o destruidos en la zona afectada. La agencia estadounidense aclaró que se trata de un producto experimental que aún no ha sido validado, elaborado pocos días después del desastre.

El Tip: EU informó que destinó hasta ahora 300 mdd para atender la emergencia, dijo que es la mayor respuesta de ese país a un desastre natural en lo que va del siglo.

Los especialistas compararon imágenes captadas el 24 y 25 de junio con registros obtenidos durante el año previo para elaborar un mapa de daños. La Agencia Espacial Europea también desarrolla mapas sobre la deformación del terreno mediante interferometría, técnica que permite detectar cambios de apenas unos milímetros.

SIN HOGAR. Cinco días después del desastre, cientos de familias permanecen fuera de sus hogares mientras esperan noticias de familiares desaparecidos o alguna solución para rehacer sus vidas. Francis Martín, de 24 años, logró escapar junto con su madre del edificio donde vivían en La Guaira. Ahora ambas permanecen en el hotel donde trabaja su mamá. “Yo sé que va a ser mucho tiempo para que La Guaira tal vez pueda volver a ser lo que antes era y me duele mucho saber que no voy a poder pisar mi hogar y que no voy a poder vivir ahí”, expresó.

En Caraballeda, Kisadia, de 52 años, sobrevivió porque una columna detuvo el desplome de una pared. Aunque resultó herida, consiguió salir entre los escombros por un pequeño ducto.

El Dato: De acuerdo con estimaciones de Unicef, al menos 432 escuelas del Distrito Capital resultaron afectadas.

Por su parte, Lohengry Fuentes, de 37 años, perdió a su padre, a su hermana y a dos sobrinos. Su familia permanece en un refugio improvisado mientras espera recuperar el cuerpo de su papá.

“Murieron mi papá, mi hermana, su hija de 16 años y su bebé de cinco años. A mi papá no lo hemos logrado sacar de ahí”, dijo, mientras señala con el dedo el cuerpo de su padre entre los escombros y pide ayuda para que grupos de rescatistas logren la extracción, pues ya los otros cuerpos fueron sacados.

Las labores de rescate continúan después de más de 100 horas desde los terremotos, con apoyo de equipos internacionales que siguen llegando al país.

GENTE MIRA mientras socorristas participan en labores de rescate en La Guaira, ayer. ı Foto: Reuters

Por su parte, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció que antes de que finalice el año habrá nuevas viviendas para las personas que perdieron sus casas. Informó que el Ministerio de Vivienda trabaja en proyectos para ofrecer soluciones habitacionales y que mantiene reuniones con expertos, así como con organismos internacionales.

Además, ingenieros y arquitectos inspeccionan viviendas en La Guaira, Miranda y Caracas para determinar cuáles pueden seguir habitadas y cuáles representan un riesgo. La mandataria también prolongó una semana la suspensión de clases y creó una comisión para revisar los inmuebles afectados. El doble terremoto es considerado el más mortífero ocurrido en Venezuela durante el último siglo.