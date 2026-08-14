Se agrava acoso de colonos israelíes

Soldados del ejército israelí patrullan las calles de la aldea de Qusra, ayer.

EL EMBAJADOR de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, condenó ayer a los “terroristas israelíes” que desde el fin de semana acosan a familias palestinas en Qusra, localidad del norte de Cisjordania, y pidió a la policía y al Ejército israelí actuar contra los responsables.

El asedio comenzó cuando colonos bloquearon el acceso a tres viviendas, instalaron una tienda frente a ellas y cortaron el agua y la electricidad. Unos 15 palestinos, entre ellos dos niños, quedaron atrapados sin estos servicios, informó la ONU. El Ejército israelí informó que desplegó tropas para proteger a los residentes y desalojó a los colonos. También ordenó que las familias permanezcan en sus hogares. El alcalde Abed Al Athem Wadi dijo que ayer por la noche soldados aún ocupaban tres casas.

Loui Ridi, palestino-estadounidense residente en Ohio, cuyo hermano permanece sitiado, dijo a Reuters que teme por su familia y pidió protección y suministros. Las familias denunciaron daños a sus propiedades, piedras contra sus casas, así como insultos.

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Según Peace Now, Cisjordania cuenta con unos 146 asentamientos y 390 puestos de avanzada. En el territorio viven unos tres millones de palestinos y 500 mil colonos.