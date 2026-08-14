Colombia mantiene rescates después de 4 días del terremoto

Más de 72 horas después del terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el oeste de Colombia, los equipos de rescate mantienen la búsqueda de personas con vida entre los escombros, mientras las autoridades reportan 281 muertos, tres mil 971 heridos y 379 desaparecidos.

Los rescatistas pidieron silencio ayer en distintos puntos afectados para escuchar cualquier señal que pudiera indicar la presencia de sobrevivientes. La búsqueda se concentra en ciudades como Cali y Pereira, donde edificios residenciales y comerciales colapsaron o sufrieron daños severos.

El Dato: Los Emiratos Árabes Unidos aportaron 10 mdd para atender la emergencia. El presidente Abelardo de la Espriella informó que agradeció la donación al presidente emiratí.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, dijo que la prioridad de las autoridades es localizar a las personas que permanecen desaparecidas o atrapadas entre los escombros, cuatro días después del terremoto.

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Más temprano, Diana Rojas, voluntaria en las labores de rescate en Cali, relató que los equipos mantienen la esperanza de encontrar personas con vida. “Puede que haya dos personas más con vida aquí, y tengo esperanzas”, dijo a AP.

El Tip: Una réplica de magnitud 4.2 sacudió ayer San José del Palmar, en la región del Chocó, epicentro del sismo.

Desde el terremoto, ella participa en la búsqueda y ha visto tanto rescates de personas con vida como la recuperación de cadáveres.

Por su parte, Gerardo Mendoza, personero de Cali, pidió mantener la búsqueda manual en las estructuras colapsadas y evitar el uso de maquinaria pesada mientras exista una posibilidad de encontrar sobrevivientes. “Mientras haya esperanza de vida me resisto a que se intervenga con maquinaria amarilla”, afirmó.

Más tarde, Abelardo de la Espriella, presentó un plan de reconstrucción para las zonas afectadas por el terremoto y convocó al sector privado a sumarse a los esfuerzos de recuperación. “Convoqué a las empresas más importantes de la construcción en Colombia. Esta tragedia no la vamos a superar solos como gobierno necesitamos a la empresa privada para reconstruir entre todos a Colombia”, dijo.

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HORAS DECISIVAS. En tanto, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, afirmó que las próximas horas son determinantes para localizar a quienes permanecen atrapados. “Las próximas 20 horas son cruciales para encontrar y rescatar personas con vida”, declaró.

Las agencias de ayuda consideran que las primeras 48 a 72 horas después de un terremoto son el periodo con mayores posibilidades de encontrar sobrevivientes. Aun así, ese plazo puede prolongarse cuando las personas atrapadas tienen acceso a agua y alimentos. En Colombia, las autoridades también reconocen que la operación entra en una etapa más difícil, debido a que en algunos puntos los equipos comenzaron a concentrarse en la recuperación de cuerpos.

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La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres informó que 44 mil 936 familias, equivalentes a 97 mil 515 personas, resultaron afectadas. El balance de daños incluye más de 11 mil 584 viviendas destruidas y otras 74 mil 873 averiadas. También hay 172 edificios colapsados, 2 mil 198 centros educativos afectados, más de 800 centros comunitarios y 216 centros de salud con daños.

La cifra de desaparecidos, además, bajó de 496 a 379 respecto del reporte de ayer, aunque las autoridades advierten que el registro todavía puede cambiar conforme avance la localización de personas y comunidades afectadas.

CHOCÓ Y BUENAVENTURA. En Chocó, la Defensoría del Pueblo pidió acelerar el registro de víctimas. El organismo señaló que las cifras aún son preliminares y que, tres días después del terremoto, todavía existen territorios y comunidades indígenas con los que no se ha podido establecer comunicación.

La defensora Iris Marín reclamó mayor rapidez para establecer el tamaño real de la emergencia y garantizar que la ayuda llegue a las familias que más la necesitan. Chocó suma hasta ahora 14 personas fallecidas y más de cuatro mil viviendas afectadas, de acuerdo con la información proporcionada por la Defensoría.

La situación también golpea a Buenaventura, en el Valle del Cauca, una ciudad de más de 430 mil habitantes donde se encuentra uno de los principales puertos de Colombia. Ahí, habitantes y organizaciones sociales encabezan parte de las tareas de búsqueda y atención, en medio de problemas de comunicación, falta de electricidad y cortes en el suministro de agua.

Al menos 16 personas murieron y 258 resultaron heridas en Buenaventura. Los dos hospitales públicos y una clínica privada que integran la red de salud local superaron su capacidad, por lo que médicos y enfermeras instalaron carpas en la calle para atender a los pacientes.

El líder social Adriel Ruiz cuestionó la respuesta de las autoridades nacionales y describió la presión que enfrentó el sistema sanitario. “No existe un hospital público de tercer nivel para atender a las personas. Fue una crisis ver a tantos heridos que llegaban al hospital y no había lugares”, señaló.

La emergencia se agravó por las lluvias y el cierre de la única carretera que comunica a Buenaventura con el centro del país, debido a varios deslizamientos. El aislamiento se prolongó durante las primeras 48 horas después del terremoto.