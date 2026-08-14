Irán y EU mantienen su bloqueo en Ormuz

Familiares y congresistas dieron la voz de alarma ante la crisis de salud mental a bordo del USS Abraham Lincoln, mientras sus 5 mil marineros soportan un despliegue récord en el mar.

Estados Unidos afirmó ayer que cuenta con recursos para mantener de forma indefinida el bloqueo naval a Irán, mientras Teherán sostiene que el estrecho de Ormuz permanece bajo su control. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo que los barcos pueden rotar dentro y fuera de la región según sea necesario.

El funcionario estadounidense habló en Panamá tras dirigirse a la tripulación del USS Gridley, un destructor de misiles guiados antes desplegado en Medio Oriente. Señaló que la Armada puede sostener el bloqueo mientras siguen sin éxito las negociaciones.

El miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país tiene el control total de Ormuz y calificó el bloqueo como un “muro de acero”. En tanto, Hossein Taeb, jefe de la unidad Basij, respondió que el estrecho está bajo administración iraní.

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El mando militar conjunto de Irán sostuvo que ningún buque podrá cruzar sin autorización de Teherán. Por su parte, el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, pidió a Washington “tener cuidado” y acusó al magnate de un nuevo error de cálculo. A su vez, Mohammad Mokhber, asesor del ayatolá supremo, Mojtaba Jamenei, advirtió una posible “guerra ofensiva” si no se cumplen las condiciones de Teherán. Asimismo, Rasoul Sanaei-Rad dijo que Irán no reabrirá el estrecho mientras la otra parte no cumpla.

Desde los ataques estadounidenses e israelíes del 28 de febrero, Teherán cerró de facto Ormuz, por donde antes circulaba una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado del mundo. Estados Unidos impuso después un bloqueo naval a buques y puertos iraníes y aseguró que protegería la navegación hacia y desde puertos no iraníes.

El acuerdo provisional de junio planteó un alto al fuego permanente y el restablecimiento de la libertad de navegación en el Golfo, pero se rompió semanas después. Ambas partes se acusaron de incumplimientos. Irán retomó ataques limitados contra buques que, según dijo, violaban el acuerdo, mientras EU reanudó ataques contra el sur iraní.

Mientras tanto, Washington creó el Grupo de Trabajo Golpe de Halcón, su primer grupo multinacional de drones de ataque, con aliados y socios regionales. Usará sistemas no tripulados desde el aire, el mar y el entorno submarino. El Centcom dijo que ampliará los avances del Grupo de Trabajo Golpe de Escorpión, creada nueve meses antes y que empleó drones marítimos contra un centro iraní de submarinos y barcos.

Por otra parte, la Marina estadounidense movió al portaaviones USS George Washington desde el Pacífico hacia Medio Oriente. Salió de Vietnam y cruzó Singapur con un crucero y un destructor. Un funcionario confirmó que estaba en el estrecho de Malaca, rumbo al océano Índico. The Wall Street Journal reportó que reemplazaría al USS Abraham Lincoln, que lleva más de 240 días en el mar. La Marina reconoció problemas de abastecimiento y pérdida de correo.

En tanto, un derrame de petróleo frente a Omán cubre unos mil 300 kilómetros cuadrados, según Greenpeace, y alcanzó la parte continental. El petrolero Caroline Bezengi, encallado frente a Qibliyyah, transportaba unos 800 mil barriles cuando fue atacado. Encalló el 21 de junio tras un incidente del 6 de junio fuera de aguas omaníes. La empresa Ambrey prepara una operación con más de 100 toneladas de equipo.