Mañanera de Sheinbaum: 29 de junio del 2026

Este lunes 29 de junio de 2026, desde la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, ofrece conferencia de prensa, conocida como la Mañanera del Pueblo, ante los diversos representantes de los medios de comunicación.

Te puede interesar:

- Importación de maíz aumenta para satisfacer demanda interna

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

TE RECOMENDAMOS: Tras obtener registro Somos México ofrece dar candidaturas a activistas

FGR