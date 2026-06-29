Importación de maíz aumenta para satisfacer demanda interna

México mantiene una creciente dependencia del maíz importado para satisfacer la demanda interna. Entre enero y mayo de este año, el país adquirió del exterior 10.24 millones de toneladas del grano, un aumento de 8.5 por ciento respecto al mismo periodo de 2025, cuando las compras fueron de 9.44 millones de toneladas, una tendencia que, de acuerdo con el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), representa un riesgo para la seguridad alimentaria debido a que la producción nacional no crece al mismo ritmo que el consumo.

“México no tiene ningún problema de soberanía, es un tema de seguridad alimentaria; soberanía la tenemos, tan es así que prohibimos la siembra de maíz blanco; lo que no tiene México es seguridad alimentaria porque 50 por ciento del maíz que se consume para todos sus usos es importado; en el caso del trigo, importamos casi 75 por ciento; de la soya, 95 por ciento y no hemos perdido soberanía, hemos perdido seguridad alimentaria”, dijo a La Razón Juan Carlos Anaya, director del GCMA.

El Dato: El municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, registró el rendimiento promedio más alto a nivel nacional con 11.48 toneladas por h en el año agrícola 2025, según FIRA.

Crece importación de maíz; producción baja en 5 años ı Foto: Cuartoscuro

El experto mencionó que lo anterior se debe a que la producción nacional no crece al mismo ritmo de la demanda, situación que pone aún más en riesgo la seguridad alimentaria.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de enero a mayo de este año, las importaciones no petroleras ascendieron a 290 mil 681.6 millones de dólares, un incremento anual de 22 por ciento, impulsado por el avance de los bienes de consumo e intermedios que, de acuerdo con especialistas, el aumento en las compras de maíz fue uno de los componentes que merece mayor atención.

2 mil 323 municipios participan en producción de maíz en 2025

El GCMA señaló que las importaciones de maíz amarillo en los primeros cinco meses del año fueron de nueve millones 698 mil 200 toneladas métricas, un incremento de 8.7 por ciento, respecto de los ocho millones 920 mil 253 toneladas métricas del mismo periodo de 2025. Mientras que, el maíz blanco pasó de 430 mil 003 toneladas métricas a 456 mil 445 toneladas métricas; es decir, un avance de 6.1 por ciento.

“El crecimiento de las importaciones no es un fenómeno coyuntural. Desde 2016, la producción nacional de maíz ha mostrado una tendencia de estancamiento y retroceso, mientras que el consumo continúa creciendo impulsado por la demanda pecuaria, industrial y alimentaria”, agregó el GCMA en un análisis. Destacó que el incremento de las importaciones se relaciona con fenómenos naturales como las sequías y los eventos climáticos extremos, el alza en los costos de producción, volatilidad de los mercados internacionales, la apreciación del peso frente al dólar ya que se reduce la competitividad, falta de infraestructura agrícola, y acceso limitado a nuevas tecnologías.

61 mil 748 h del grano se sembraron en Culiacán en 2025

El maíz amarillo, el de mayor incremento en las importaciones se utiliza para alimentar a los animales y en la elaboración de alimentos procesados, así como en el almidón, aceite y jarabe de fructosa; y el maíz blanco que también aumentó y que se usa para tortillas y masa para el consumo humano, son organismos genéticamente modificados, destacó Juan Carlos Anaya.

En el Panorama Agroalimentario Maíz 2026, elaborado por los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), se destacó que sólo entre 2021 y 2025, la producción nacional de este grano sufrió una contracción promedio al año de 3.8 por ciento, y estimó que en el ciclo agrícola 2025, ésta se ubicó en 23.5 millones de toneladas métricas, o una baja de 3.3 por ciento a tasa anual. “El consumo nacional de maíz grano durante los últimos cinco ciclos comerciales (2020/21 - 2024/25) creció a una tasa promedio anual de 2.2 por ciento, mientras que la producción nacional tuvo un decremento a una tasa promedio anual de 4.2 por ciento”, indicó el documento.

El Tip: En 2024, México perdió un panel sobre maíz transgénico. El fallo sostuvo que su prohibición carece de sustento científico.

Por su parte, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), indicó en el documento Estimaciones de la Oferta y la Demanda Agrícolas Mundiales, que en el ciclo comercial 2024/25, México produjo 23.10 millones de toneladas métricas, pero su demanda doméstica fue de 49.10 millones de toneladas e importó 25.93 millones de toneladas métricas.

En la estimación del ciclo 2025/26 agregó que la producción de México pasará a 25 millones de toneladas, su consumo total a 51.60 millones de toneladas métricas, y las importaciones a 27 millones de toneladas.

En la proyección de 2026/27, el país bajará su producción a 24.60 millones de toneladas métricas de maíz, aumentará a 27.70 millones de toneladas métricas las importaciones y su demanda de consumo será de 53.40 millones de toneladas métricas, un incremento también.

Compras ı Foto: Especial

En los tres años, las exportaciones mexicanas son de sólo 0.03 y 0.02 millones de toneladas métricas, lo que resulta en que tanto producción como importación se utiliza para el mercado interno.

El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas sostuvo que, ante la dependencia de las importaciones, hay un “desafío estratégico para México”, porque si la producción continúa perdiendo competitividad y el Gobierno federal no implementa políticas públicas que la reviertan, el país dependerá cada vez más del exterior. “Incrementar la productividad, garantizar la rentabilidad de los productores y fortalecer la producción nacional son indispensables para el abasto futuro”.