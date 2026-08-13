Crece robo a camiones de carga estacionados

Los delincuentes han encontrado una nueva forma de robar camiones de carga cuando las unidades se encuentran estacionadas. Aunque este modus operandi ha tenido un crecimiento en el último año, el hurto en unidades en movimiento continúa como el principal riesgo en el sector.

En el segundo trimestre del año los delitos para sustraer mercancías en camiones detenidos aumentaron cinco puntos porcentuales a 39 por ciento desde 34 por ciento registrado en el mismo periodo del 2025, de acuerdo con Overhaul.

Luis Enrique Villatoro, director de Inteligencia y Seguridad LATAM en Overhaul, dijo que la mayoría de los robos ocurrieron en zonas de alto riesgo como las “cachimbas y huachicoleras”.

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Agregó que los delitos en unidades estacionadas son consecuencia de un problema en la “disciplina de operación” y en el diseño de las operaciones logísticas.

“Esta modalidad ha mostrado una tendencia al alza desde el segundo semestre de 2024, es decir, mientras la mayoría en ese tiempo de los robos se presentaban cuando las unidades estaban en tránsito, hoy en día el estacionarse en un sitio como una cachimba o una huachicolera incrementa el riesgo”, declaró en rueda de prensa.

Reconfiguración ı Foto: Especial

ROBO EN MOVIMIENTO. Por el contrario, hubo una disminución en los robos a camiones en tránsito. De acuerdo con Overhaul, en el segundo trimestre del año, el 58.8 por ciento de los delitos fueron a unidades en movimiento, cantidad menor al 65 por ciento registrado en el mismo periodo del 2025.

Pese a la caída, los delitos a unidades en movimiento continúan como el principal factor de riesgo de la industria de carga en ruedas.

Entre las mercancías más robadas se encuentran los alimentos y bebidas, las misceláneas, el sector de autopartes, así como la construcción y la industria y los combustibles.

“Los incrementos más significativos fueron en el sector del agro, los misceláneos y combustibles (...) Tradicionalmente no cambia mucho el sector de los alimentos y bebidas: sigue siendo representativo siempre por ser lo más fácil de comercializar ”, acotó Villatoro.

Información de Overhaul refiere que el 75 por ciento de la incidencia delictiva se concentra en cinco estados. Veracruz encabeza y es seguido por Puebla, Michoacán, Hidalgo y Guanajuato.

Algunos de los focos rojos para los autotransportistas son la carretera México-Veracruz, la Querétaro-León y La Tinaja-Minatitlán, además de Amozoc-Perote. En este último punto, dijo Villatoro, es un ejemplo de que los robos ya no suceden en la noche sino en el día. Esto porque la percepción de seguridad mejora bajo el rayo de Sol, aunque no necesariamente es así.

“El mayor riesgo son las primeras horas del día entre las cuatro y ocho de la mañana, que representan casi una tercera parte de los delitos. Por las tardes ocurre entre las 15 y 17 horas”, declaró.

También explicó que el cambio en la rutina de los transportistas ha saturado las carreteras, como la México-Puebla a la altura de San Martín Texmelucan.

El robo en el destino, es decir durante la espera para ingresar a los muelles de recepción, creció 0.5 puntos porcentuales a 0.8 por ciento en el segundo trimestre del año en comparación anual.