Flix busca duplicar número de socios

70 Por ciento del ingreso por boleto es para el transportista

Pese a que el mercado del autotransporte de pasajeros en México se encuentra altamente concentrado en cuatro grupos, Flix, la compañía de movilidad global de bajo costo, buscará duplicar el número de empresas transportistas asociadas a su plataforma en México durante 2027.

La compañía de origen alemán tiene poco más de un año de operaciones en México, tiempo en el cual ha logrado allegar a cuatro socios transportistas en operación y un quinto próximo a incorporarse; no obstante, espera que para el próximo año rebase “la decena” de socios con los que espera consolidar las rutas que actualmente mantiene en territorio nacional.

El TIp: Actualmente, la compañía opera seis rutas en México, conecta más de 14 ciudades mediante más de 35 conexiones y alrededor de mil 600 viajes mensuales.

“Tenemos al día de hoy ya cinco socios transportistas, cuatro operativos, un quinto que está pronto a iniciar operaciones y estamos firmando también este año, con lo cual seguramente el próximo año rebasaremos la decena de socios transportistas”, señaló Bruno Leopardi, director comercial de Flix México.

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En entrevista con La Razón, explicó que el mercado mexicano registra una alta concentración en cuatro principales grupos, concentración del mercado en cuanto a participación, en gestión de rutas, en número de autobuses y en captación de pasajeros.

Señaló que esta estructura contrasta con otros mercados en los que participa la compañía, donde existe una mayor diversificación y “un piso competitivo más parejo”, debido a que para los pequeños empresarios mexicanos resulta complejo competir frente a los grandes grupos del sector.

El potencial del mercado en México es de 27 mil 800 permisionarios de transporte de pasajeros existentes y alrededor de 84 por ciento opera flotas menores a cinco unidades.