¿Cuándo va a temblar en México, tras los terremotos en Colombia y Venezuela?

Venezuela y Colombia registraron fuertes sismos que dejaron edificios colapsados, personas fallecidas, lesionadas, y desaparecidas a su paso; debido a esto, muchas personas se han preguntando cuándo ocurrirá esto en México.

Mientras que en Venezuela la cifra de personas que perdieron la vida continúa creciendo y se encuentra en más de 6 mil 300, hasta el momento en Colombia se tiene un registro oficial de al menos 240 personas que lamentablemente perdieron la vida.

Ante la crisis que resultó en ambos países después de los sismos con magnitud de 7.2, 7.5 y 7.4 respectivamente, rescatistas independientes y equipos de emergencia mexicanos se desplazaron a los países sudamericanos para brindar apoyo.

¿Cuándo va a temblar en México?

La República Mexicana se encuenta en una zona de alta actividad sísmica en el mundo, pues está dentro del área conocida como el Cinturón Circumpacífico o Cinturón de Fuego del Pacífico.

Aunque existen diversos avances tecnológicos, hasta el momento los sismos no son un tipo de evento natural que se pueda predecir con precisión, pues estos ocurren por movimientos o rompimientos repentinos de la corteza terrestre.

🫨 El Servicio Sismológico Nacional informa los temblores registrados este 12 de agostohttps://t.co/FYv4eskb9Y — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 12, 2026

En México hasta el momento se han registrado cinco sismos de gran magnitud en septiembre, por lo que el país cuenta con una constante cultura de protección civil, con la finalidad de prevenir los riesgos de una situación de emergencia o desastre.

El 19 de septiembre de 1985 se registró un sismo con magnitud de 8.1 con epicentro en las costas de Michoacán

El 20 de septiembre de 1985 se registró un sismo con magnitud de 7.6 con epicentro en Guerrero

El 7 de septiembre del 2019 se registró un sismo con magnitud de 8.2 en el golfo de Tehuantepec, causando daños en Oacaxa, Chiapas y Tabasco principalmente

El 19 de septiembre del 2019 se registró un sismo con magnitud de 7.1 con epicentro en Puebla, causando afectaciones en la capital, Morelos, Puebla, Estado de México, Guerrero, Oaxaca y Tlaxcala

El 7 de septiembre del 2021 se registró un sismo con magnitud de 7.1 en las costas de Guerrero, causando daños en dicha entidad

🫨🏙️ ¿Sabes qué hacer durante un sismo?



🙌🏻 En #SanAndrésCholula fortalecemos de manera permanente la cultura de la prevención, brindándote información para actuar con calma y responder de manera oportuna ante una emergencia.#ContigoConstruimosSeguridad🤝🏻 pic.twitter.com/aiHqExyTFm — SSPPC San Andrés Cholula (@SSPPCSnAndresCH) August 12, 2026

Debido a esto, las personas creen que septiembre es el mes en el que principalmente se registran sismos en el país, pero esto se trata únicamente de una coincidencia, por lo que se invita a las personas a mantenerse alerta durante todo el año a las alertas de Protección Civil.

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El próximo sábado 19 de septiembre, en punto de las 12:00 horas, se activará la #AlertaSísmica en la Ciudad de México.



Recuerda registrar tu inmueble en ⬇️⬇️⬇️:https://t.co/xQjsgLYLq3



Con este ejercicio, reforzamos… pic.twitter.com/0LssrOtdim — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 12, 2026

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