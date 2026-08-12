¿Cuándo va a temblar en México, tras los terremotos en Colombia y Venezuela?

Venezuela y Colombia registraron fuertes sismos que dejaron edificios colapsados, personas fallecidas, lesionadas, y desaparecidas a su paso; debido a esto, muchas personas se han preguntando cuándo ocurrirá esto en México.
Mientras que en Venezuela la cifra de personas que perdieron la vida continúa creciendo y se encuentra en más de 6 mil 300, hasta el momento en Colombia se tiene un registro oficial de al menos 240 personas que lamentablemente perdieron la vida.
Ante la crisis que resultó en ambos países después de los sismos con magnitud de 7.2, 7.5 y 7.4 respectivamente, rescatistas independientes y equipos de emergencia mexicanos se desplazaron a los países sudamericanos para brindar apoyo.
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¿Cuándo va a temblar en México?
La República Mexicana se encuenta en una zona de alta actividad sísmica en el mundo, pues está dentro del área conocida como el Cinturón Circumpacífico o Cinturón de Fuego del Pacífico.
Aunque existen diversos avances tecnológicos, hasta el momento los sismos no son un tipo de evento natural que se pueda predecir con precisión, pues estos ocurren por movimientos o rompimientos repentinos de la corteza terrestre.
En México hasta el momento se han registrado cinco sismos de gran magnitud en septiembre, por lo que el país cuenta con una constante cultura de protección civil, con la finalidad de prevenir los riesgos de una situación de emergencia o desastre.
- El 19 de septiembre de 1985 se registró un sismo con magnitud de 8.1 con epicentro en las costas de Michoacán
- El 20 de septiembre de 1985 se registró un sismo con magnitud de 7.6 con epicentro en Guerrero
- El 7 de septiembre del 2019 se registró un sismo con magnitud de 8.2 en el golfo de Tehuantepec, causando daños en Oacaxa, Chiapas y Tabasco principalmente
- El 19 de septiembre del 2019 se registró un sismo con magnitud de 7.1 con epicentro en Puebla, causando afectaciones en la capital, Morelos, Puebla, Estado de México, Guerrero, Oaxaca y Tlaxcala
- El 7 de septiembre del 2021 se registró un sismo con magnitud de 7.1 en las costas de Guerrero, causando daños en dicha entidad
Debido a esto, las personas creen que septiembre es el mes en el que principalmente se registran sismos en el país, pero esto se trata únicamente de una coincidencia, por lo que se invita a las personas a mantenerse alerta durante todo el año a las alertas de Protección Civil.
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