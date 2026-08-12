Más de 250 muertos; no termina Colombia de calcular daños

Equipos de rescate excavaron ayer entre montañas de escombros en el oeste de Colombia para localizar a personas atrapadas bajo edificios derrumbados, un día después del terremoto de magnitud 7.4 que golpeó la principal zona cafetera del país.

Rescatistas cargan a una mujer tras sacarla de entre los escombros en Cali, ayer. ı Foto: AP

El número de víctimas presentó diferencias entre el reporte del gobierno nacional y los conteos de autoridades locales. Mientras el presidente Abelardo de la Espriella informó 181 fallecidos, los registros de los departamentos y ciudades más afectados elevan la cifra a por lo menos 240 muertos. Otro conteo situó las víctimas en 254.

El Tip: La Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol) suspendió los partidos por Copa Libertadores y Copa Sudamericana que se debían jugar ayer y hoy.

El terremoto, considerado el más devastador que ha sufrido Colombia en lo que va del siglo, dejó edificios, viviendas, escuelas y centros de salud agrietados, inclinados o destruidos. También provocó daños en carreteras y servicios básicos, lo que complica el acceso de los equipos de auxilio.

En Pereira, capital de Risaralda, el mandatario presentó su segundo reporte nacional y señaló que hay dos mil 595 heridos, 195 desaparecidos, mil 136 viviendas destruidas, 48 edificios colapsados, ocho mil 357 viviendas averiadas y 807 centros educativos afectados.

El Dato: El concierto “Unidos por Venezuela” que se llevará a cabo el domingo, ahora se llama “Unidos por los nuestros”.

“En este momento tenemos 181 fallecidos a nivel nacional, dos mil 595 heridos, 195 desaparecidos, mil 136 viviendas destruidas, 48 edificios colapsados, ocho mi 357 viviendas averiadas, 807 centros educativos también averiados”, dijo.

El balance presidencial también reportó daños en unas 74 carreteras. En Pereira se contabilizaron 79 muertos, 278 heridos y 37 desaparecidos, a quienes el presidente señaló como una prioridad para los equipos de rescate. “En medio de tanto dolor quiero expresarle mi solidaridad a las víctimas, a sus familias”, expresó Abelardo de la Espriella durante su recorrido por el eje cafetero.

El lunes al mediodía, el primer conteo oficial del gobierno situó en 111 la cifra de fallecidos. Para el martes, los registros de las regiones afectadas ya superaban los 250 muertos.

5 mil viviendas sufrieron daños tras el terremoto

GRAVES DAÑOS. El Valle del Cauca es la zona con más fallecidos, con 130, de los cuales 95 corresponden a Cali y 35 a otros municipios. El alcalde Alejandro Eder informó de 949 heridos, 86 personas rescatadas y 239 atrapadas bajo los escombros, además de 56 edificios colapsados.

En Risaralda, las autoridades reportaron alrededor de 90 muertos. En Chocó, donde se ubicó el epicentro, se contabilizaron 14 fallecidos, 138 heridos y cinco desaparecidos. En Caldas, la Gobernación registró seis muertos, 76 heridos y más de mil 300 viviendas afectadas.

La diferencia entre los balances surgió después de que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres informara que, por instrucción presidencial, toda la información oficial sobre la emergencia sería emitida exclusivamente por la presidencia.

17 niños están atrapados entre escombros en Cali

En El Cairo, Valle del Cauca, la destrucción también alcanzó una dimensión crítica. El municipio se encuentra a unos 22 kilómetros en línea recta de San José del Palmar, Chocó, donde estuvo el epicentro. La cercanía provocó daños en gran parte de las edificaciones.

El hospital Santa Catalina resultó afectado y, más de 24 horas después del terremoto, el municipio permanecía sin energía eléctrica ni conexión general a Internet. Los derrumbes en varios puntos de las carreteras dificultaban el ingreso de ayuda.

“De un 100 por ciento, se cayó un 90, hay pérdidas humanas confirmadas por una enfermera del hospital Santa Catalina, hasta ahora. Pero es una calamidad, sin agua, sin Internet, sin energía. Estamos incomunicados. Por favor, manden ayuda, gente que nos colabore, la necesidad es mucha”, dijo la lugareña Inés Montoya.

Mientras que el alcalde Carlos Castro Correa explicó que El Cairo tiene unos ocho mil 500 habitantes y que muchas casas tienen más de 100 años. Señaló que buena parte está construida con bareque, por lo que presenta daños con facilidad.

El edil afirmó que todas las edificaciones tienen algún tipo de afectación, principalmente en los techos. También pidió materiales para reconstruir el municipio, donde la mayoría de la población tiene pocos recursos.

APLICAN RESTRICCIONES. Carlos Castro Correa indicó que la ayuda del gobierno colombiano todavía no había llegado. Explicó que el único punto con Internet se encontraba en el hospital Santa Catalina, donde también opera el Puesto de Mando Unificado.

El municipio ya cuenta con agua y gas, pero continúa sin electricidad. Las vías están habilitadas, aunque los derrumbes complican el tránsito y han retrasado la llegada de apoyo.

En Cali, el alcalde anunció que el toque de queda se aplicará el martes de las 21:00 horas a las 6:00 de este miércoles para facilitar las labores de rescate. Habrá excepciones para rescatistas, voluntarios, Fuerza Pública y funcionarios que atienden la emergencia.

Las zonas más afectadas continuarán bajo vigilancia militar. Alejandro Eder señaló que todavía existe una ventana de aproximadamente 36 horas para encontrar personas con vida bajo los escombros.

A su vez, en Manizales, el alcalde Jorge Eduardo Rojas mantuvo un toque de queda como medida preventiva. La restricción será de las 22:00 horas de este martes a las 5:00 de hoy, con excepciones para organismos de socorro, servicios de salud, Fuerza Pública, servicios esenciales y personas que requieran atención médica o enfrenten una emergencia.

“Lo primero que escuchaba eran las súplicas a Dios ”

| Por Elizabeth Hernández |

EL MOVIMIENTO comenzó debajo de la cama de Catalina Roldán. Por unos segundos creyó que su hija la sacudía, hasta que miró a la niña inmóvil y después hacia la ventana. La cortina se agitaba. “Ay, está temblando”, recordó. La colombiana, residente en México y de visita con su familia en Cali, tomó los documentos de sus hijos, avisó a su madre, le pidió ponerse zapatos y ordenó salir de inmediato.

Catalina Roldán sintió miedo, pero decidió que los menores no debían verlo. Es enfermera y asegura que esa formación le ayudó a reaccionar, aunque atribuye parte de la serenidad a lo aprendido de su esposo, un mexicano que vivió en Oaxaca y estaba acostumbrado a los sismos. “Por él también eso me ayudó mucho a mantener la compostura”, explicó. Para ella era la primera experiencia de esa magnitud.

4 mil personas podrían estar desaparecidas, estiman

Afuera de las viviendas, el susto adquirió otra expresión. Los vecinos salieron a balcones y calles mientras las primeras súplicas comenzaron a escucharse alrededor. Catalina Roldán describe a Cali como una ciudad con fuerte arraigo católico, donde muchas personas recurrieron de inmediato a la oración. “Lo primero que se escuchaba eran súplicas pues a Dios de que calmara el sismo, pues que calmara el temblor”, relató.

Su familia permaneció en una zona donde no hubiera balcones, cristales u objetos que pudieran caer desde arriba. Conforme pasaron los minutos, las diferencias cotidianas entre quienes compartían el vecindario quedaron relegadas. Algunas personas se abrazaron, otras conversaron para tranquilizarse y varias permanecieron juntas fuera de sus casas. “En momentos así como que se pierde todo sobre ser diferentes y solamente estamos para ayudar”, contó Catalina Roldán.

También pidió a sus hijos mantener cerca de la cama una sudadera, zapatos y prendas que pudieran tomar con rapidez. “Esta noche no se va a dormir tranquilo, sino con un ojo abierto y el otro cerrado”, dijo.

Conforme Cali comenzaba a medir las consecuencias, la atención de Catalina Roldán se desplazó hacia un punto que encontraba mucho menos visible. En redes veía repetirse imágenes de Cali, Manizales y Pereira, mientras buscaba noticias del Chocó, una región que, a su juicio, casi no aparecía en la conversación. Allí tenía un conocido que logró confirmarle que estaba bien, aunque la sede donde trabajaba había colapsado.

“Nadie casi habla del Chocó”, lamentó Roldán. Su inquietud iba más allá del terremoto. Recordó las carencias que ya enfrentaban algunas comunidades antes de la emergencia y expresó temor de que la ayuda tampoco consiguiera llegar.

Horas después, el teléfono de Catalina dejó de servir sólo para conocer lo ocurrido y se convirtió en una herramienta para otras familias. Como vive en México, pero se encontraba temporalmente en Cali, se ofreció a localizar personas en zonas donde los datos móviles y la señal dificultaban el contacto.

Gobierno anuncia apoyos

Por Redacción

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció ayer sobre apoyos económicos para las familias afectadas por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió varias zonas del país. Durante su recorrido por Pereira y Manizales, informó que habrá un subsidio de arriendo para quienes perdieron sus viviendas.

El mandatario ordenó al ministro de Vivienda decretar un alivio en el pago de servicios públicos durante tres meses para los afectados de Risaralda. También se realizará un censo para identificar a las personas damnificadas.

Residentes y rescatistas buscan entre los escombros de edificios derrumbados en Cali, ayer. ı Foto: AP

En Manizales, capital de Caldas, el presidente colombiano señaló que desde el lunes se activó un mecanismo para entregar subsidios de alquiler a unas mil 150 familias que perdieron sus casas. En ese departamento murieron seis personas y, según el presidente, no hay personas atrapadas bajo los escombros.

“Desde el día de ayer (lunes) se activó por parte del gobierno nacional un mecanismo para implementar el subsidio de arriendo” para cerca de mil 150 familias que perdieron su vivienda en Manizales, dijo Abelardo de la Espriella durante una visita a esta ciudad, capital del departamento de Caldas.

Pereira es una de las ciudades más afectadas. Las autoridades de Risaralda reportan miles de viviendas dañadas y al menos 90 fallecidos.

El sismo ocurrió el lunes a las 07:34 horas, con epicentro cerca de San José del Palmar, Chocó, en límites con Valle del Cauca y Risaralda. El gobierno reportó 181 muertos, mientras autoridades regionales contabilizan al menos 240.

Rescates entre calles asoladas

Por Redacción

EN CALI, RESIDENTES, voluntarios y rescatistas se volcaron a las calles tras el terremoto. Frente al destruido complejo Torres del Limonar, una multitud celebró cuando los equipos sacaron con vida a una mujer de entre los escombros.

También hubo familias que cocinaron en las calles y recuperaron pertenencias de sus viviendas. Miles de personas quedaron sin hogar tras el derrumbe de edificios y las grietas que dejaron inhabitables otros inmuebles. Los refugios para perros y gatos pidieron alimentos, medicamentos y voluntarios.

Personas buscan entre los escombros tras el terremoto que azotó Cali, ayer. ı Foto: Reuters

Por su parte, el secretario de Salud Pública de Cali, Germán Escobar, informó que la morgue estaba llena y que las autoridades retiraban más cadáveres de las calles. Además, seis aeropuertos fueron cerrados por daños: Quibdó, Pereira, Manizales, Armenia, Cartago y Buenaventura. Decenas de carreteras resultaron afectadas y persistieron cortes de luz, agua, atención médica y telefonía, sobre todo en Chocó.

Entre los rescates destacó el de un bebé. Brian Osorio Zuluaga y otras seis personas lo sacaron de los escombros de La Torre del Limonar antes de la llegada de los equipos de emergencia. Mientras llamaba a los sobrevivientes, escuchó una débil voz masculina que decía: “Estoy aquí. Estoy con un bebé”.

Otra historia fue la de Lenny Fernández, cuyo cuerpo apareció bajo los restos del edificio Ana Pilar, en Cali, mientras protegía a su perro Salomón. El animal sobrevivió y recibió atención médica.

Asimismo, el rescate con vida de Diana Troncoso, una biomédica de 31 años. Ella pasó más de 16 horas atrapada bajo los escombros de un edificio de cuatro pisos.

Llega la ayuda internacional

Por Redacción

ESTADOS UNIDOS, El Salvador y la Unión Europea anunciaron ayuda para Colombia tras el terremoto que golpeó el oeste del país y dejó más de 240 muertos.

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que activó un Equipo de Respuesta de Asistencia ante Desastres (DART), que llegó ayer para apoyar las operaciones del gobierno colombiano y la coordinación de la respuesta. Washington y su embajada en Bogotá mantienen contacto directo con las autoridades.

Por su parte, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció el envío de ayuda humanitaria en dos aviones. Explicó que Colombia solicitó únicamente insumos, pues sus equipos de rescate, médicos y cuerpos de emergencia ya están desplegados. Un avión partirá esta noche y otro el miércoles, con un total de 100 toneladas de ayuda.

En tanto, la Unión Europea también activó su mecanismo de asistencia consular para apoyar a ciudadanos europeos afectados y puso a disposición de Colombia el servicio satelital Copernicus para las labores de rescate y socorro.

Kaja Kallas, jefa de la diplomacia europea, informó que la UE aportará financiación para la respuesta, incluso mediante la Cruz Roja. Ursula von der Leyen expresó las condolencias de Europa y aseguró que el bloque está preparado para ofrecer más apoyo.

Asimismo, China pidió el martes al gobierno de Colombia que defina cuanto antes un canal oficial para coordinar la asistencia internacional tras el terremoto. “Ayúdennos a transmitir este mensaje, por favor, ¡es urgente!”, añadió el embajador chino en Colombia, Zhu Jingyang.