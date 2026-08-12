Sube tensión regional tras los ataques en Yemen e Irán

Buque de carga Tihamah después de los informes de ser atacado en el estrecho de Bab el-Mandeb, entrada al Mar Rojo, ayer.

Seis personas murieron tras un ataque de rebeldes hutíes contra un buque en el estrecho de Bab el-Mandeb, mientras fuerzas de Estados Unidos dispararon contra un carguero con bandera panameña al que acusaron de intentar romper el bloqueo sobre los puertos iraníes.

El gobierno yemení informó que los hutíes lanzaron tres misiles balísticos contra el Tihamah, un pequeño barco de carga que transportaba alimentos. El ataque provocó un incendio y causó la muerte de cuatro tripulantes: tres paquistaníes y un indonesio. Otros cuatro integrantes de la tripulación y un trabajador de rescate resultaron heridos.

El Dato: Washington afirmó que el flujo de petróleo a través de Ormuz es de casi 9 millones de barriles por día y entre 5 y 7 millones de barriles adicionales salen por oleoductos.

Por su parte, la Guardia Costera yemení señaló después que dos trabajadores de rescate también murieron, con lo que el saldo llegó a seis víctimas. Las autoridades acusaron a los hutíes de lanzar otro ataque cuando comenzó la operación para auxiliar a los ocupantes, lo que puso en riesgo a los equipos de rescate.

La información sobre la propiedad del barco fue confusa al inicio. Algunos reportes señalaron que se trataba de una embarcación saudí, pero MarineTraffic indicó que el Tihamah navega con bandera de Tanzania y pertenece a empresas registradas en Egipto y Yemen. Los hutíes asumieron la responsabilidad y aseguraron que transportaba equipo militar.

15 millones de barriles diarios cruzan por Ormuz

El ataque ocurrió durante una nueva ofensiva de los hutíes contra fuerzas gubernamentales y otras zonas de Yemen. La ciudad portuaria de Mokha, en la costa del Mar Rojo, también fue blanco de los ataques. Según el ejército yemení, decenas de soldados y civiles han muerto desde la semana pasada.

En tanto, el Comando Central de EU confirmó que sus fuerzas atacaron al Vela Nova, un carguero con bandera panameña que navegaba por el Golfo de Omán. Según Centcom, la tripulación ignoró varias advertencias para detenerse y un helicóptero MH-60 disparó dos misiles Hellfire contra la sala de máquinas, con lo que dejó inutilizado el buque.

La firma de seguridad Vanguard reportó que el barco fue alcanzado por un misil cuando navegaba hacia el oeste. El informe indicó que se produjo un incendio, pero que fue extinguido y que los 17 integrantes de la tripulación estaban a salvo. Centcom aseguró que desvió a 55 buques comerciales que intentaban evadir el bloqueo estadounidense, además de inutilizar tres embarcaciones y abordar otras dos.

Irán, por su parte, mantiene cerrado el estrecho de Ormuz. Mohsen Rezaei, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, afirmó que la vía marítima no será reabierta mientras EU no cambie su comportamiento y acepte las condiciones de Teherán, el pago de activos congelados y el fin del conflicto regional, incluido Líbano y Gaza.

Mientras tanto, The Washington Post reveló que el magnate fue trasladado en secreto a otra aeronave durante su salida de Turquía el pasado 8 de julio, después de la cumbre de la OTAN. El republicano abordó ante las cámaras el Air Force One, pero agentes del Servicio Secreto lo sacaron por una puerta lateral, en un camión de catering, y lo llevaron a otro avión.

El hecho provocó críticas entre periodistas. Jake Tapper, de CNN, consideró inusual que un avión con personal y prensa fuera utilizado. Mientras que Ari Fleischer, exsecretario de Prensa presidencial lo defendió.