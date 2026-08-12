Diputados Carlos Gutiérrez Mancilla y Arturo Ávila protagonizan fuerte pleito | VIDEO

Los diputados Carlos Gutiérrez Mancilla (PRI) y Arturo Ávila (Morena), se enfrentaron en el Senado

El intercambio de acusaciones entre el PRI y Morena escaló este miércoles hasta los empujones y jaloneos en el Senado de la República, donde los diputados Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, del PRI, y Arturo Ávila, de Morena, estuvieron a punto de llegar a los golpes.

El altercado ocurrió en el patio del Federalismo de la Cámara alta, luego de que el legislador priista encarara al morenista para reclamarle por las declaraciones realizadas contra el dirigente nacional del PRI y senador, Alejandro Moreno Cárdenas, por parte del exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, y de la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel.

Gutiérrez Mancilla siguió a Ávila por el patio central mientras intercambiaban reclamos. “Alejandro Murat también ayer tweeteo, y también lo vamos a encarar porque no vamos a permitir que estos narco políticos anden por la calle como si nada”, expresó Mancilla ante los medios de comunicación que se encontraban en el lugar.

La discusión fue subiendo de tono hasta convertirse en un enfrentamiento físico, con insultos, empujones y jaloneos entre ambos legisladores.

Los diputados Carlos Gutiérrez Mancilla (PRI) y Arturo Ávila (Morena), durante el enfrentamiento ı Foto: Cuartoscuro

El diputado priista reclamó al morenista por los señalamientos contra Moreno, en un episodio que reflejó la creciente tensión entre ambas fuerzas políticas.

“Eres el porro de ‘Alito’”, dijo el diputado Ávila en medio de los fuertes empujones que se sucitaron, mientras que Mancilla lo acusaba de ser “el vocero del narco”.

Ante el incremento de la confrontación, Ávila optó por retirarse del lugar, mientras el intercambio entre ambos quedó registrado en medio de la actividad cotidiana del Senado.

El incidente ocurrió después de una jornada marcada por los cruces entre integrantes de Morena y el PRI en torno a Alejandro Moreno, dirigente nacional del tricolor, y las críticas que ha recibido desde Morena y otros sectores políticos.

La disputa entre los dos diputados llevó así la confrontación política del discurso a los empujones, sin que el episodio llegara finalmente a una pelea a golpes.

Una vez que Ávila se retiró del recinto, el diputado Gutiérrez Mancilla afirmó que acababa de recibir serias amenazas por parte del morenista. “Que quede manifiesto que aquí el narco vocero me está amenazando, me amenazó a mi como opositor, nos quieren censurar”, expresó.

💢🗣️ En el Senado de la República, tras la Comisión Permanente, el intercambio de acusaciones entre el PRI y Morena escaló cuando el diputado priista Carlos Gutiérrez Mancilla y el morenista Arturo Ávila, tuvieron un altercado que estuvo a punto de llegar a los golpes.



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