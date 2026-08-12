Morena va por desafuero de ‘Alito’ y lo acusa de ‘traición a la patria’

Morena en el Congreso de la Unión buscará retirar el fuero constitucional al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, informó el vocero de los diputados federales del partido guinda, Arturo Ávila.

El legislador lo acusó de “traición a la patria” por recurrir a autoridades de Estados Unidos para intervenir en asuntos políticos y electorales de México.

Ávila sostuvo que la solicitud de desafuero contra Moreno Cárdenas debe avanzar en la Sección Instructora, donde, afirmó, existen pendientes relacionados con las investigaciones en su contra.

“Mi posición personal es que claro que debe buscarse el desafuero de Alito Moreno. Sin duda, sin duda”, declaró.

Afirmó que Moreno enfrenta cinco carpetas de investigación y una solicitud de desafuero relacionada con un presunto daño de al menos 83.5 millones de pesos. También hizo referencia a investigaciones sobre propiedades que, según dijo, tendrían un valor muy superior al declarado por el priista.

El morenista rechazó que su partido proteja a Moreno y sostuvo que corresponde a las fiscalías concluir las investigaciones y solicitar ante un juez de control las acciones que procedan.

“Nosotros no protegemos a presuntos delincuentes”, afirmó.

El vocero de Morena también cuestionó que el priísta haya acudido ante autoridades estadounidenses para solicitar su intervención en asuntos relacionados con el Instituto Nacional Electoral (INE).

A su juicio, esa conducta constituye un señalamiento político de “traición a la patria”, aunque reconoció que no se trata, por ahora, de una acusación penal formal en contra del dirigente priista.

“La justicia de Estados Unidos no tiene jurisdicción en la justicia mexicana”, sostuvo.

Ávila argumentó que pedir la intervención de una autoridad extranjera en asuntos nacionales vulnera el principio de soberanía y cuestionó que Moreno haya recurrido a Estados Unidos luego de una resolución del órgano electoral mexicano.

“No es un tema de invasión; es un tema de principios, es un tema de amor a México, es un tema de respetar a nuestro país”, expresó.

El diputado morenista matizó que el término debe manejarse con cautela porque, dijo, Moreno suele utilizar los señalamientos en su contra para presentarse como perseguido político.

“Me parece que el señalamiento político contundente es que es un traidor a la patria”, insistió.

Ante las críticas por el tiempo que llevan abiertas las carpetas de investigación contra Moreno, Ávila llamó a las fiscalías a concluir su integración y llevar los casos ante un juez.

“Ojalá y, de veras, la Fiscalía o las fiscalías que tengan estos señalamientos integren o acaben de integrar la carpeta y soliciten a un juez de control”, dijo.

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FGR