‘No necesitamos permiso de Morena para señalar sus fallas’: PRI advierte

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, advirtió que su partido no necesita autorización de Morena ni del Gobierno de México para cuestionar sus decisiones, exigir resultados y señalar las fallas que, afirmó, afectan a millones de mexicanos.

En un posicionamiento titulado “Primero muertos que arrodillados”, Moreno Cárdenas sostuvo que “no necesita permiso de MORENA ni de su gobierno para defender a México de su autoritarismo, su cinismo y su opulenta corrupción”.

El dirigente priista señaló que, mientras el país enfrenta una crisis de seguridad que exige respuestas concretas, Morena dedica espacios oficiales a atacar a sus adversarios políticos.

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“La ciudadanía merece saber qué acciones se están tomando para recuperar la seguridad, combatir la corrupción y garantizar que la justicia funcione sin privilegios”, señaló.

El PRI no necesita permiso de MORENA ni de su gobierno para defender a México de su autoritarismo, su cinismo y su opulenta corrupción. pic.twitter.com/3nQlmeAZUe — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) August 11, 2026

Alejandro Moreno afirmó que los comunicados de Morena no pueden borrar la realidad que viven millones de mexicanos y advirtió que será en las urnas donde los ciudadanos juzguen los resultados del gobierno.

“En las urnas y ante el pueblo de México tendrán que tragarse su soberbia y sus palabras”, sostuvo, al señalar que continuará exhibiendo lo que calificó como vínculos de integrantes de Morena con el crimen organizado.

El presidente del PRI también rechazó que un partido en el poder convierta los cuestionamientos de la oposición en acusaciones contra quienes los formulan.

“Es gravísimo y no lo vamos a permitir, que un partido en el poder pretenda convertir cada cuestionamiento en una acusación contra quien lo formula”, afirmó.

Demandó que cualquier señalamiento contra integrantes del PRI sea investigado conforme a la ley y con pruebas, pero exigió que el mismo estándar se aplique a quienes ocupan cargos en Morena y en el Gobierno de México.

Asimismo, sostuvo que continuará denunciando ante la comunidad internacional lo que considera una amenaza para la democracia y la libertad en México, y mencionó los asesinatos de periodistas, ambientalistas y candidatos políticos que, dijo, han enfrentado al poder.

Moreno Cárdenas insistió en que la oposición tiene la responsabilidad de vigilar al gobierno y exigirle rendición de cuentas.

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MSL