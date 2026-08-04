Morena presenta otra queja ante el INE contra el PRI por acusaciones de ‘narcopartido’

Ariadna Montiel informó que se presentó una nueva queja contra Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, por "difamaciones".

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, informó que presentó otra queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra del PRI y su líder Alejandro Moreno, debido a que, acusó, insisten en publicar mensajes donde acusan al guinda de “narcopartido”.

En conferencia de prensa, Montiel Reyes acusó que Moreno Cárdenas sigue difundiendo mensajes que vinculan a Morena con un supuesto pacto con el crimen organizado, a pesar de que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ya le había ordenado retirar publicaciones de sus redes sociales en este sentido.

Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, en conferencia de prensa, en fotografía de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

Por lo anterior, explicó la dirigente del guinda, esta semana se presentó una nueva queja.

“A pesar de que están dictadas estas medidas cautelares [Alejandro Moreno] sigue infringiendo la ley como acostumbra, y sigue difundiendo videos en el que afirma que Morena tiene nexos y demás”, explicó Ariadna Montiel.

“Entonces, la representación de Morena, desde el 3 de agosto, presentó una nueva queja contra el PRI y su presidente por la difusión de propaganda falsa con contenido calumnioso y desacatando las medidas cautelares”, abundó la dirigente del guinda.

🔴Ariadna Montiel, dirigente de Morena, informó que presentaron una nueva queja ante el INE contra Alejandro Moreno por seguir llamando "narcopartido" a esa fuerza política.



Afirmó que el líder priista continúa difundiendo mentiras e infringiendo la ley. pic.twitter.com/iZtXsBAltX — Azucena Uresti (@azucenau) August 4, 2026

Ariadna Montiel explicó que estas medidas cautelares no implican “coartar” la libertad de expresión del dirigente priista, pues, subrayó, aquellas se aplican contra Alejandro Moreno en su calidad de presidente de partido, no de senador de la República.

Finalmente, la dirigente morenista acusó que el uso del término “narcopartido” para dirigirse a su partido, utilizado frecuentemente por Moreno Cárdenas, representa un acto de difamación contra el cual el guinda seguirá defendiéndose.

Ariadna Montiel, presidenta del partido Morena ı Foto: Cuartoscuro

“Su actuar es estar difamando a nuestro movimiento, pero como lo dicen todos los medios: nadie le hace caso, nadie le cree [...] Nosotros no vamos a dejar de defender a Morena y a la verdad”, concluyó Montiel Reyes.

Están desesperados porque México entero les reclama pactos con el narco: PRI

El domingo, el dirigente priista, Alejandro Moreno, aseguró que las quejas interpuestas por Morena ante el INE por el uso del término “narcopartido” representan un acto de desesperación del guinda.

A través de una publicación en redes sociales, Moreno Cárdenas aseguró que a Morena “ya no le alcanza para mentirle a la gente”, por lo que ahora “quieren censurar a quien los exhibe”.

Los cínicos, corruptos y mafiosos de MORENA están desesperados porque México entero les reclama haber pactado con los cárteles del crimen organizado. Lo que hoy vive el gobierno de MORENA es consecuencia de esa alianza criminal que les permitió llegar al poder, respaldados por… pic.twitter.com/qXEij3Zu6u — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) August 2, 2026

“Los cínicos, corruptos y mafiosos de MORENA están desesperados porque México entero les reclama haber pactado con los cárteles del crimen organizado. [...] Como ya no les alcanza con mentirle a la gente, ahora quieren censurar a quien los exhibe y creen que, callando una voz, van a desaparecer la verdad”, escribió.

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