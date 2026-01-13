EU busca presionar a México para que capture a ‘narcopolíticos’ de Morena: WSJ

Estados Unidos busca presionar a México para que entregue a políticos de Morena vinculados con el narco.

Estados Unidos ha aumentado la presión sobre el Gobierno mexicano para que presente ante la ley a políticos vinculados con actividades del narcotráfico, después de la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro, según un artículo del diario estadounidense The Wall Street Journal (WSJ).

En un artículo titulado Mexico Rejects Trump’s Plea for U.S. Forces to Take on Cartels (traducido como: “México rechaza la petición de Trump de que las fuerzas estadounidenses se enfrenten a los cárteles”), el diario estadounidense asegura que, pese a la negativa de la presidenta Claudia Sheinbaum de permitir una intervención estadounidense en México, nuestro país es el siguiente objetivo de Washington.

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México ı Foto: Cuartoscuro

Particularmente, según el WSJ, Estados Unidos busca ejercer presión sobre México para que capture a políticos vinculados con el narcotráfico.

“Desde la destitución de Maduro, altos funcionarios han celebrado una serie de reuniones privadas en las que han debatido la posibilidad de que Trump plantee exigencias insostenibles más allá de la acción militar estadounidense”, se lee en el artículo.

Donald Trump (c.) con Marco Rubio y Pete Hegseth en la Casa Blanca. Foto›AP

“[Entre éstas se incluye] el posible arresto de políticos del partido de Sheinbaum que, según Estados Unidos, tienen vínculos con los cárteles, según personas familiarizadas con las conversaciones”, abundan los autores.

Lo anterior a pesar de que, afirma el documento, Morena ha negado todas las acusaciones de corrupción, y la misma presidenta Sheinbaum ha instado a las autoridades a investigar a quienes ocupen cargos de poder si se encuentra evidencia en su contra.

WSJ señala a políticos de Morena como posibles objetivos de presión de EU. ı Foto: Archivo

En el mismo sentido, el exsecretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda, citado por el diario para el artículo, aseguró que “perseguir a los cárteles es una cosa, pero entregar a los políticos es harina de otro costal”.

Lo anterior se enmarca en una serie de tensiones entre Estados Unidos y varios países latinoamericanos, señalados por Donald Trump de permitir el tráfico de drogas que, acusa, afecta a los ciudadanos de su país.

En este contexto, los autores del artículo del WSJ aseguran que la llamada sostenida el lunes entre Sheinbaum y Trump “refleja la creciente alarma entre las autoridades de seguridad en México sobre las posibles intenciones de Estados Unidos”, en referencia a una posible intervención de Washington en territorio de nuestro país.

Sin embargo, el mismo artículo reconoce que Sheinbaum “ha hecho mucho para calmar a Trump” y que “hasta el momento, no hay señales de que se esté planeando una acción multilateral estadounidense”.

“Principalmente, porque los responsables de seguridad mexicanos mantienen estrechos vínculos con los altos mandos de las fuerzas armadas y policiales estadounidenses. Estos canales siguen abiertos y la cooperación bilateral en materia de seguridad es sólida, según afirman las personas familiarizadas con las conversaciones”, concluye el texto.

