Claudia habla con Trump y descarta una intervención de tropas de EU

Bajo el contexto de las acciones y planes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para continuar con intrusiones a territorios de otros países, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realizó ayer una nueva llamada telefónica con el mandatario norteamericano, tras la cual descartó que vaya a haber alguna intervención dentro de territorio nacional y aseguró que se mantendrán los acuerdos de cooperación.

A pesar de que durante la décimo quinta conversación telefónica entre ambos, Trump insistió en enviar tropas militares a México para combatir al crimen organizado, la mandataria enfatizó en que no ocurrirá tal hecho.

El Dato: La lideresa nacional de Morena, Luisa Alcalde, atribuyó a “los conservadores” la contratación de estrategas extranjeros que aseguran hay un conflicto entre México-EU.

Al ahondar en los detalles durante su conferencia de prensa, subrayó que se mantendrán los acuerdos de colaboración en materia de seguridad que se atienden por medio de la comisión conformada por secretarios de Estado de las dos administraciones.

“Referente a las declaraciones previas que había hecho, pues de que queda claro que seguimos colaborando y coordinándose, sin necesidad de una intervención por parte del gobierno de Estados Unidos. Ése es el mensaje”, dijo tras la llamada.

A pregunta expresa sobre si queda descartada una intervención, la mandataria respondió: “Sí”.

Reconoció haber buscado la charla directa con su homólogo, a raíz de las declaraciones con las que insistió en realizar operaciones militares vía terrestre en asuntos que involucran a México, ante lo cual insistió en que lo adecuado es buscar el diálogo.

“Bueno, pues que tres veces había declarado que le interesaría tener más participación en la seguridad en México. Entonces, yo creo que en estas condiciones siempre es mejor buscar un diálogo, ¿no?, en vez de solamente a través de los medios o de una comunicación pública, pues es mejor hablar por teléfono”, dijo.

Durante la charla, el republicano insistió a la mandataria en enviar militares para combatir a los grupos del crimen organizado, lo cual fue rechazado por Sheinbaum Pardo.

Para ello, entre los puntos abordados estuvo la exposición de los resultados de la estrategia de seguridad en ambos lados de la frontera, como lo ha sido la reducción del 50 por ciento del cruce de fentanilo, lo cual es medido por las incautaciones realizadas por las autoridades de EU.

De esta manera, aseguró que quedó firme la continuidad de la colaboración entre ambos gobiernos. Además, aseguró que Trump entendió el llamado al respeto a la soberanía.

“Todavía nos insistió en que, si nosotros lo pedíamos, pues que ellos podían ayudar en otros temas. Le dijimos: ‘Bueno, ahora vamos muy bien, no es necesario, además pues está la soberanía de México y la integridad territorial’. Y lo entendió, fue una conversación muy amable”, declaró.

Como parte de este acuerdo, se mantiene en pie la realización de una siguiente reunión de trabajo del comité conformado por autoridades de ambos gobiernos, la cual se estima realizar entre el 22 y 23 de enero en Estados Unidos.

“Entonces se va a seguir trabajando conjuntamente con los principios que siempre hemos marcado y buscando la colaboración para disminuir, de nuestra parte, el tráfico de las drogas ilegales, de su parte, la disminución del tráfico de armas y disminuir también la inseguridad”, expresó.

En un mensaje a la población, remarcó que los mexicanos pueden estar seguros de que no someterá a negociación la soberanía, que se mantendrá el diálogo y la coordinación con el gobierno de Trump.

“El pueblo de México tiene que saber: Primero. Que su Presidenta nunca va a negociar la soberanía ni la integridad territorial, jamás. Segundo. Que buscamos coordinación sin subordinación, como iguales. Y tercero. Que esto es permanente. Ya llevamos casi un año de relación con el presidente Trump y ha habido sus momentos; entonces, no es un asunto de que ‘hoy, ya’, sino es permanente la comunicación, la coordinación, la defensa del pueblo de México aquí y allá. Todo es permanente”, declaró.

Nuevamente, enfatizó que si es necesario llamar a una movilización en pro de algunos puntos relevantes para el país, se hará, pero siempre se privilegiará el diálogo: “Si es necesario llamar a una movilización, a algo, lo vamos a hacer; pero buscamos siempre un diálogo que nos permita avanzar”.

Aunque no acordaron una siguiente llamada o reunión, dijo que quedaron en mantener la conversación para abordar otros temas pendientes como la revisión del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC); también el trato a los mexicanos que residen en aquel país.

Contrario a las anteriores conversaciones, en esta ocasión Donald Trump no realizó ninguna publicación en redes sociales para difundir lo conversado con la mandataria mexicana.

Reafirma postura contra incursión en Venezuela

› Por Yulia Bonilla

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ratificó ante su homólogo estadounidense, Donald Trump, el rechazo a las intervenciones militares en otros países, luego de que el republicano le preguntara qué postura asume su gobierno ante las operaciones realizadas en Venezuela.

Al abordar detalles de la llamada sostenida, comentó que Trump le consultó sobre su postura, ante lo cual respondió que se mantiene la posición expresada de manera pública. Reiteró que el rechazo a la intervención en Venezuela se basa en los principios establecidos de la Constitución mexicana y el republicano dijo comprender la situación.

“No lo dijo. Me preguntó cuál era nuestra posición respecto a Venezuela. Le dije que es la posición pública, que nosotros tenemos una Constitución y que estamos en contra de las intervenciones militares. Incluso dijo: ‘Bueno, entiendo que ésa es su Constitución’ y esencialmente ésa fue la conversación sobre el tema de Venezuela”, declaró.

El Tip: Mientras la 4T en el Congreso rechazó la intervención militar en Venezuela, PRI y PAN celebraron la caída de la “dictadura”.

En otro punto, descartó haber conversado acerca del envío de crudo a Cuba. Recordó que, además, esto no es una práctica reciente, sino que ya se realizaba desde gobiernos anteriores, incluso con administraciones panistas y priistas.

“Es una ayuda que se viene dando desde hace mucho, no es nueva, eso es muy importante, porque la dio el presidente López Obrador, pero antes la dio Peña Nieto; en los dos periodos del PAN no fue tanto, pero sí apoyaron. Entonces, es una relación histórica que hay con la isla”, dijo.

Al referir su propuesta planteada semanas atrás, sobre que México podría apoyar para la resolución de los diferendos entre ambas naciones, sostuvo se mantiene en la disposición para hacerlo.

“Obviamente, si México llegara a ser un vehículo para una comunicación entre Estados Unidos y Cuba, tienen que aceptar las dos partes evidentemente. México está en las mejores condiciones, en la mejor posición para poderlo hacer, pero evidentemente, tiene que ser aceptado por las partes. Pero en esta ocasión no hablamos de este tema”, declaró.

EU permite que sigan envíos de petróleo a Cuba

› Por Ángel Molina

Funcionarios del gobierno de Estados Unidos confirmaron que México puede continuar con el envío de petróleo a Cuba, pese a la postura pública de endurecer la presión económica sobre la isla.

De acuerdo con autoridades estadounidenses citadas por medios internacionales, Washington no contempla sanciones contra el suministro mexicano de crudo.

La aclaración surge luego de que el presidente estadounidense advirtiera sobre cortar apoyos financieros y energéticos a Cuba, en un contexto de mayor tensión regional y tras la interrupción de los envíos de petróleo provenientes de Venezuela. Ante ese escenario, México se ha consolidado como uno de los principales proveedores de combustible para el gobierno cubano.

El Dato: México exportó a Cuba 17 mil 200 barriles al día de petróleo y dos mil barriles diarios de derivados de crudo entre enero y septiembre de 2025, según el último reporte de Pemex.

Una vista muestra parte de La Habana, Cuba ı Foto: Reuters

Según la CBS, el funcionario de alto nivel señaló que la estrategia de Estados Unidos no busca un colapso inmediato del régimen cubano, sino presionar para abrir canales de negociación política. En ese marco, el suministro energético desde México no está sujeto a restricciones.

El gobierno cubano ha reiterado que cualquier relación con Estados Unidos debe basarse en el respeto al derecho internacional y rechaza las medidas coercitivas unilaterales. Mientras tanto, el petróleo mexicano resulta clave para mitigar la crisis energética que enfrenta la isla.

“Como demuestra la historia, las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, para avanzar, deben basarse en el Derecho Internacional y no en la hostilidad, las amenazas y la coerción económica” aseguró previamente el mandatario cubano Miguel Díaz Canel.

Previamente, Donald Trump aseguró que la isla “ya no tendrá petróleo ni dinero” por parte de Venezuela si no acepta negociar con Estados Unidos. Afirmó que durante años Cuba dependió del suministro energético enviado desde Caracas, apoyo que ahora se encuentra en riesgo ante el nuevo escenario regional. Sin embargo, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, afirmó que no aceptará presiones ni condicionamientos externos, al tiempo que reiteró que la soberanía del país no está en negociación.

El gobierno cubano aseguró que no existen negociaciones políticas en curso con EU, más allá de contactos técnicos limitados en migración, y sostuvo que cualquier diálogo deberá darse bajo principios de respeto mutuo y sin imposiciones.

Hidrocarburos mexicanos ı Foto: Cuartoscuro

Llamadas “desgastan negociación”: experto

› Por Yulia Bonilla

Continuar con las llamadas telefónicas para resolver los diferendos y enfrentar los amagos estadounidenses contra México podría llevar a un desgaste a los equipos y recursos con los que, hasta ahora, se ha conseguido negociar para frenar las amenazas arancelarias o intervencionistas al territorio nacional.

Así lo consideró el especialista e internacionalista Adolfo Laborde, al señalar que, si bien las llamadas hablan de un acercamiento entre ambas administraciones, en realidad son a corto plazo y no generan certidumbre, porque ya se ha visto que las llamadas realizadas anteriormente sólo calman el diferendo momentáneamente, pero más adelante vuelve a haber la necesidad de intervenir.

El Dato: Sheinbaum reconoció que quedaron pendientes temas comerciales importantes para la relación bilateral; sin embargo, acordaron tener una nueva llamada, aunque no hay fecha.

“Sabemos, va a llegar el momento que se nos van a acabar las canicas o se nos van a acabar los sacrificios en materia de seguridad o en materia de cooperación. Entonces, ahí donde la pregunta es: ¿con qué vamos a jugar?, ¿con qué cartas vamos a contar?

“No podemos estar en una situación así, de estira y afloja, porque eso desgasta muchísimo a los equipos de negociación, desgasta mucho a la Presidencia, porque siempre tiene que imaginar, tiene que ser muy innovadora en materia de lo que ofrece y lo que da para poder neutralizar temporalmente las amenazas o amagos del señor Trump”, declaró en entrevista con La Razón.

Desde su perspectiva, esta situación deriva de que, aun cuando el titular de la Secetaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, ha hecho “un buen papel”, hace falta un equipo que se mantenga en contacto directo con el grupo de trabajo del mandatario republicano y que genere un peso importante para contener estos amagos.

“Es parte del equipo cercano de la Cuarta Transformación, pero me parece que hay figuras que están desgastadas y se necesita, no solamente esa figura de lealtad que se tiene, sino también necesitamos técnicos, gente que conozca, pueda operar con las diferentes cartas que tenemos en el servicio exterior y, por supuesto, conozca la dinámica de las relaciones con México-Estados Unidos”, enfatizó.

“Ha hecho un buen papel, pero de acuerdo con las circunstancias que observo, se necesita una persona que tenga más dinamismo, que viaje más a Estados Unidos, que tenga una relación con los diferentes grupos de presión, que haga mancuerna con el embajador en Estados Unidos y que, además, también tenga un reconocimiento respecto por los diferentes círculos en Washington.

DESTACA COOPERACIÓN. El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó su contribución durante el encuentro entre ambos mandatarios.

Afirmó que la interacción entre ambos mandatarios ha sido de las más beneficiosas en los últimos años, aunque comentó que aún hay pendientes por atender.

“Fue un gusto haber contribuido a facilitar la productiva llamada de hoy entre @POTUS @realDonaldTrump y la Presidenta @Claudiashein. Tras un año de la relación más cooperativa y mutuamente beneficiosa de las últimas décadas, aún queda mucho por hacer, pero juntos podemos construir un futuro más brillante para nuestros pueblos”, escribió en redes.

Pide la IP certeza para generadores de empleo

› Redacción

ANTE LA CONVERSACIÓN telefónica que se realizó entre la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, donde se abordaron temas de seguridad con respeto a las soberanías, disminución del tráfico de drogas, comercio e inversiones, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) afirmó que la ruta correcta es el diálogo institucional y la cooperación con reglas claras, sin vulnerar la soberanía nacional.

En este contexto, el presidente de la Concanaco-Servytur, Octavio de la Torre Stéffano, calificó la llamada telefónica como una vía institucional para mantener la coordinación en seguridad, comercio e inversiones, manteniendo el respeto entre ambas naciones.

15 minutos duró la llamada entre Sheinbaum y Trump

“Respaldo que la relación bilateral se conduzca con respeto mutuo. La cooperación sí da resultados, pero debe ser coordinación sin subordinación: sin acciones unilaterales y con certeza para quienes generan empleo, especialmente las empresas y negocios familiares”, indicó.

El órgano empresarial resaltó que la Presidenta, tras esta conversación telefónica, reiteró públicamente lo innecesario de una intervención militar de EU en México y terminó por descartarla, añadiendo que se mantendrá la colaboración en un marco de soberanía.

Planteó que la agenda bilateral entre México y Estados Unidos, para proteger a las comunidades y a la economía formal, se traduzca en acciones concretas, entre éstas, la cooperación verificable contra redes criminales, con prioridad en reducción del tráfico de drogas y flujos ilícitos.

Así como certeza para el comercio legal e inversión, evitando una escalada retórica que afecte cadenas de suministro, turismo y empleo; también, la participación del sector productivo como aliado, con mecanismos de interlocución económica y territorial que permitan proteger a negocios formales y consumidores.

Finalmente, destacó que la Concanaco-Servytur recalcó su disposición de actuar como interlocutor entre el sector productivo y las autoridades, con el afán de buscar e impulsar soluciones que fortalezcan la seguridad y prosperidad, con pleno respeto a la soberanía de México.