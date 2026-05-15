Marina y FGR destruyen 12 toneladas de marihuana en Ensenada

La Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República llevaron a cabo la incineración de aproximadamente 12 toneladas de marihuana aseguradas en Ensenada, Baja California, como parte de las acciones coordinadas para frenar la distribución de drogas ilícitas en la región.

La destrucción de la droga se realizó en las instalaciones de la Unidad Agropecuaria de la Segunda Zona Naval, donde fueron incinerados mil 119 paquetes de marihuana asegurada por autoridades federales.

La dependencia naval informó que en el operativo participaron elementos de la Armada de México en coordinación con autoridades ministeriales y periciales de la FGR, quienes supervisaron el cumplimiento de los procedimientos legales y técnicos durante la destrucción del enervante.

“El Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República supervisó que los procesos de incineración se llevaran a cabo en términos de la normatividad de la materia aplicable”, señaló la Secretaría de Marina.

Asimismo, peritos especializados verificaron “los procedimientos, así como la identidad química de la droga destruida”, con apoyo de elementos de la Policía Federal Ministerial y expertos en química forense y fotografía adscritos a la FGR.

La Secretaría de Marina destacó que estas acciones buscan “debilitar la producción y distribución de drogas de los grupos delictivos que operan en esta región”, además de impedir que sustancias ilícitas lleguen a la población.

Con esta operación, las fuerzas federales reforzaron las labores de combate al narcotráfico en Baja California, una de las entidades estratégicas para el trasiego de drogas hacia la frontera norte del país.

#MarinaInforma



Resultado de decomisos realizados por instancias de seguridad, hoy incineramos aproximadamente 12 toneladas de marihuana en la Segunda Zona Naval con sede en #Ensenada, BC.



Este esfuerzo coordinado con autoridades federales reafirma nuestro compromiso de… pic.twitter.com/BXmVHW4Fjk — SEMAR México (@SEMAR_mx) May 15, 2026

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FGR