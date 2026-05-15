México rompe cuatro récords turísticos en marzo: Josefina Rodríguez, en Mañanera de CSP

La Presidenta de México y la Secretaria de Turismo este viernes 15 de mayo en Palacio Nacional.

La atracción del exterior hacia México llevó a que el país consiguiera romper cuatro récords turísticos al tercer mes de este 2026.

Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la titular de la Secretaría de Turismo, Josefina Rodríguez, comentó que uno de los primeros indicadores rebasados en marzo fue la llegada de visitantes internacionales, que creció 11.9 por ciento, mientras que la de turistas, 7.1 por ciento

Lo mismo en cuanto a pasajeros en cruceros, al llegar 1.30 millones, es decir, 14.9 por ciento más que el año pasado. A esto se suma el crecimiento en el gasto por pasajeros, que es de 17.7 por ciento más.

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Destacó que México se encuentra en la lista de los países con mayor crecimiento turístico, al registrar 7.1 por ciento en marzo, rebasando a otras naciones como Colombia y Estados Unidos.

En cuanto al balance trimestral, comentó que los visitantes y turistas superaron al mismo periodo de 2025 en 10.2 y 6.7 por ciento respectivamente.

La derrama económica acumulada es de 10.287 millones de dólares.

Los pasajeros en vuelos nacionales e internacionales fueron 31.14 millones, es decir, 34 mil más que en 2025.

Los países con mayor incremento en las llegadas de turistas vía aérea son España. Colombia, Francia, Italia, Reino Unido, Canadá, Brasil y Corea del Sur.

Mañanera del Pueblo. ı Foto: Captura de pantalla.

Respecto a la relación con el continente asiático, comentó que se posiciona como un mercado emergente en el cual se continuará la promoción a través de una visita que se realizará la próxima semana a una feria de turismo en China.

Al abordar el desarrollo del Tren Maya, destacó que hubo 40 por ciento más pasajeros en comparación con el año pasado.

En los diez aeropuertos internacionales se registraron 47.3 millones de pasajeros, cifra que igual se espera que cobre mayor relevancia cuando se tengan los indicadores de abril y el periodo de Semana Santa.

En el balance del turismo internacional, se observó una derrama económica de 8.5 millones de pesos.

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FGR