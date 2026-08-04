¡No dejes pasar las ofertas!

Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 4 y 5 de agosto

Los mejores descuentos en frutas, verduras y carne; consulta aquí la lista de ofertas

Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana
Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana Foto: La Razón (Pexels)
Por:
Mariel Caballero

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.

Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 4 y miércoles 5 de agosto en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.

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‘Martimiércoles’ de Chedraui: Las mejores ofertas de este 4 y 5 de agosto

Ofertas en frutas y verduras

  • Jitomate guaje / saladette: $12.80 el kilo
  • Sandía: $10.80 el kilo
  • Limón con semilla: $24.80 el kilo
  • Aguacate hass en malla: $26.80 la pieza
  • Manzana golden o red en bolsa: $32.80 el kilo con 50 puntos
  • Piña gota miel: $21.80 el kilo
  • Mango paraíso: $18.80 el kilo con 50 puntos
  • Pera D’anjou: $39.80 el kilo
  • Uva blanca: $74.80 el kilo
  • Ciruela: $67.80 el kilo
  • Zanahoria: $16.80 el kilo
  • Chile poblano: $49.80 el kilo
  • Cebolla blanca: $24.80 el kilo
  • Chayote sin espinas: $29.80 el kilo
  • Tomates NatureSweet: con 20% de descuento
Verduras frecas
Verduras frecas ı Foto: Pixabay

Ofertas en carnes y pescados

  • Pollo entero fresco: $35.90 el kilo
  • Pierna de cerdo con hueso congelada: $56.00 el kilo
  • Huevo blanco Precíssimo de 30 piezas: $54.50 el paquete
  • Milanesa de res pulpa blanca: $198.90 el kilo
  • Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim’s por charola: $159.90 el kilo
  • Milanesa de pollo delgada Pilgrim’s por charola: $176.90 el kilo
  • Fajita de pollo: $99.00 el kilo
  • Medallón de pechuga de pollo: $149.00 el kilo
  • Chuleta ahumada de cerdo: $109.00 el kilo
  • Carne para deshebrar de res Rancho Don Francisco Selecta: $219.00 el kilo
  • Sierra: $79.90 el kilo
  • Filete de mojarra de granja: $99.90 el kilo
  • Camarón chico sin cabeza: $199.00 el kilo
  • Barrita de Surimi de cangrejo: $99.00 el kilo
Ofertas de Soriana
Ofertas de Soriana ı Foto: Soriana

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