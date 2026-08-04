Arrestan a sujeto que transportaba 217 kilos de cocaína oculta en vehículo en Tlalpan: Omar García Harfuch

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, informó este martes la detención de un hombre que transportaba 217 kilos de cocaína ocultos en un compartimento de un vehículo, en la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México.

“Como parte de las acciones de vigilancia de @SSPCMexico y @SSC_CDMX en Tlalpan, Ciudad de México, fue detenida una persona que transportaba 217 kg de cocaína ocultos en un compartimento de un vehículo. Continuará la investigación para definir rutas de trasiego así como destino final”, escribió Omar García Harfuch en sus redes sociales.

En la acción de vigilancia participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Como parte de las acciones de vigilancia de @SSPCMexico y @SSC_CDMX en Tlalpan, Ciudad de México, fue detenida una persona que transportaba 217 kg de cocaína ocultos en un compartimento de un vehículo. Continuará la investigación para definir rutas de trasiego así como destino… pic.twitter.com/GEtiWOyoN0 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 4, 2026

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FGR