Advierten daños en salud pública por uso sin control de redes

El uso compulsivo de celulares y redes sociales entre la población joven ya representa un problema de salud pública, advirtió el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo.

Como parte de la sección que se programó cada lunes en las conferencias presidenciales para analizar cómo las plataformas digitales han repercutido en el desarrollo de la niñez y la juventud, con miras a establecer una regulación en México, esta semana, especialistas en contenidos digitales expusieron cómo las redes se han construido para atrapar la atención de la población y conseguir que las personas pasen horas al consumir los contenidos recomendados por las plataformas, al grado de incidir en su salud mental, emocional y física.

El Dato: La Presidenta anunció que a finales de agosto presentará una iniciativa de ley para normar el uso de dispositivos digitales y redes sociales en escuelas públicas del país.

“Las plataformas, si bien nos permiten comunicarnos, aprender, compartir información, mantenernos conectados, también incorporan mecanismos para atraer nuestra atención y prolongar el tiempo que permanecemos en ellas. El scroll infinito, las notificaciones, la reproducción automática, los algoritmos de recomendación, van haciendo que estemos pegados a la pantalla y el uso se puede volver compulsivo”, advirtió el titular de la SEP.

Delgado Carrillo comentó que las redes operan bajo mecanismos para observar la actividad de cada usuario y, a partir de ello, crear algoritmos para mantenerlos atrapados. Subrayó que, además, dichos contenidos no son materiales neutrales, sino que funciona para orientar a las personas en la toma de decisiones y moldear sus conductas, así como su percepción de sí mismos y de la realidad.

Arturo Bejar dio su opinión para regular medios digitales, ayer. ı Foto: Especial

“Estamos frente a una relación muy desigual, porque las familias, pues tienen que enfrentar a las grandes empresas que tienen todos los datos, tienen todos los especialistas y tienen el diseño de los algoritmos. Por lo tanto, estamos frente a un problema de salud pública, no es una cuestión nada más de autorregulación de las personas o de las familias. Se requieren acciones colectivas que antepongan el bienestar de las infancias y las juventudes antes que los intereses comerciales”, advirtió el funcionario.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que el objetivo de iniciar el análisis es abordar el asunto cada lunes para que las familias conozcan y entren al debate nacional para proteger a niñas, niños y adolescentes de la adicción que provocan las plataformas digitales.

“‘No vaya a ser que alguien diga que estamos prohibiendo’. No. Es una discusión colectiva: madres, padres de familia, jóvenes, niñas y niños, porque también tienen conciencia de los efectos que está teniendo el uso excesivo de las plataformas en su vida… Lo que queremos es que en la mesa, cuando se siente a comer la familia, en la cena, cuando se sienten con los hijos, cuando van por los niños a la escuela, cuando regresan, entre ellos, entre mamás, papás, hermanas, hermanos, se hable de esto: ¿cuántas horas al día está el joven con el teléfono, qué impactos tienen, qué se aprende, qué ven?. Es indispensable que esto lo hablemos entre todas y entre todos. Y entre todas y todos también tomemos conciencia de los impactos que está teniendo en una juventud que, después, serán los gobernantes del futuro”, declaró.

Jonathan Haidt, psicólogo social y profesor de liderazgo en la Universidad de Nueva York, expuso, vía remota, que el cambio en el desarrollo de las infancias a causa de las plataformas digitales apenas tomó un lustro, entre 2010 y 2015, bajo creencias sobre que el crecer con teléfonos y computadoras se harían sumamente inteligentes y hábiles, pero hoy, refirió, eso resultó en una equivocación.

Advirtió que el uso compulsivo de redes sociales ha provocado depresión, ansiedad, trastornos alimentarios, adicción, distracción, menor capacidad de atención y aprendizaje, acoso sexual y una serie de otros daños para los adolescentes.

“Las empresas que controlan la atención de nuestros hijos utilizaron algoritmos e Inteligencia Artificial para enganchar al máximo a cada niño con el fin de vender su atención. Luego, mintieron al respecto”, afirmó en cuanto a cómo es que las redes se ofrecieron al mundo.

Ante tal escenario, destacó las medidas adoptadas por otros países para eficientar el desarrollo de las juventudes por medio de una regulación con la que se aleje a los niños de los celulares, así como elevar a 16 años la edad mínima para tener una cuenta en redes sociales.

“Sin embargo, todos nuestros hijos están expuestos regularmente a estos peligros cuando abren cuentas en Instagram, TikTok o Snapchat. Por eso, les recomiendo a ustedes proteger a los niños de México contra productos de consumo defectuosos, productos diseñados para crear adicción en los niños, no para ayudarles. Sigan ustedes el valiente ejemplo de Australia”, recomendó.

Arturo Bejar, experto en seguridad digital, advirtió que el bombardeo de contenidos en las redes, incluso, ha llevado a que se modifique la forma en que se satisfacen necesidades básicas, como el alimentarse, lo que ha originado padecimientos como la anorexia.

“Un bombardeo que le enseña a la gente joven que hay que dejar de comer… Yo he hablado con gente joven que ha sobrevivido a anorexia y a esos temas, y me platican: ‘me levantaba en la mañana, abría Instagram y veía una foto de una ensalada y yo escogí ese día no comer’. Los algoritmos enseñan, las recomendaciones enseñan”, puntualizó en experto en seguridad digital.