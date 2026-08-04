Asocian sobrepoblación con migrantes muertos

Ven crisis sanitaria en centros del ICE — El endurecimiento de la política migratoria estadounidense, el aumento de las redadas y la expansión de la capacidad de los centros de detención, con la sobrepoblación registrada en algunos de ellos, han encendido las alarmas entre organizaciones civiles y activistas, quienes acreditan a estas condiciones parte de las causas que han llevado a la muerte mexicanos en esos sitios o en manos de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

La activista mexicana Conchita Walker, defensora de los derechos de la comunidad migrante, advirtió que la política de deportaciones impulsada por la administración del presidente Donald Trump ha incrementado los riesgos para la salud y la integridad de las personas retenidas.

El Dato: El ICE implementó un nuevo código de vestimenta para agentes de deportación que obliga al uso de uniformes oficiales e identificación visible durante las detenciones en EU.

Señaló que el Deportation Data Project, que analiza información oficial obtenida mediante solicitudes de transparencia, documentó que entre 2025 y principios de 2026, la capacidad y el uso del sistema de detención migratoria crecieron de manera acelerada.

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De acuerdo con la investigación, el promedio diario de personas detenidas en Estados Unidos pasó de aproximadamente 14 mil durante la segunda mitad de 2024 a casi 57 mil en enero de 2026.

La activista explicó que “este aumento fue posible gracias a la ampliación de la infraestructura del sistema migratorio, que pasó de alrededor de 40 mil a casi 70 mil camas disponibles, así como al uso intensivo de instalaciones administradas por el ICE”.

19 paisanos han muerto bajo custodia del ICE

Sostuvo que datos del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC, por sus siglas en inglés), de la Universidad de Syracuse, muestran que, hasta el 4 de abril de 2026, el ICE mantenía bajo custodia a 60 mil 311 personas. De ellas, 42 mil 722, es decir, 70.8 por ciento, no tenían antecedentes penales.

Destacó que, de acuerdo con la información disponible, ninguno de los 19 ciudadanos mexicanos que han muerto bajo custodia del ICE durante este periodo contaba con antecedentes criminales.

La activista subrayó que “incluso muchas de las personas con registros judiciales habían sido procesadas únicamente por infracciones menores, como faltas administrativas o violaciones a las normas de tránsito”.

Conchita Walker afirmó que las denuncias recibidas por distintas organizaciones revelan la falta de medicamentos, el retraso en la atención médica y la presencia de brotes de enfermedades infecciosas.

Algunos migrantes señalaron que esperaron durante semanas para recibir tratamiento, mientras otros aseguraron desconocer las razones de su permanencia en los centros de detención.

La empresa GEO Group, responsable de algunas de estas instalaciones, rechazó las acusaciones y aseguró que cualquier deficiencia es atendida de acuerdo con los protocolos establecidos por las autoridades migratorias.

Sin embargo, las denuncias provocaron protestas y huelgas de hambre por parte de los propios detenidos en los centros, así como movilizaciones encabezadas por activistas, organizaciones civiles y líderes religiosos.

Entre ellos destacó la participación del cardenal Joseph Tobin, quien se sumó a las exigencias para clausurar el centro de detención Delaney Hall, convertido en uno de los principales símbolos de la política migratoria impulsada por la administración Trump.

Las organizaciones humanitarias advierten que el incremento de las deportaciones y la expansión del sistema de detención han colocado a miles de personas en una situación de extrema vulnerabilidad. Para los activistas, la falta de atención médica, el hacinamiento y las denuncias de malos tratos son señales de una crisis que amenaza con agravarse en los próximos meses.

“La migración no puede atenderse desde una perspectiva exclusivamente punitiva. Detrás de cada expediente existe una persona, una familia y una historia marcada por la necesidad y la esperanza”, advirtió Walker.