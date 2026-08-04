‘Martimiércoles’ de Chedraui: Las mejores ofertas de este 4 y 5 de agosto

Como cada semana Chedraui presenta las mejores ofertas del ’Martimiércoles’ que no te puedes perder este 4 y 5 de agosto. Esta semana podrás encontrar una amplia variedad de ofertas en verduras, frutas, carnes y más.
Los ’Martimiércoles’ se han vuelto ya una tradición en Chedraui donde se ofrecen una selección especial de productos de la más alta calidad con un precio bajo, volviéndose la mejor opción para llenar tu despensa.
En La Razón te dejamos algunas de las mejores ofertas que la tienda te ofrece durante sus días de promociones.
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¡Aprovecha las mejores ofertas!
Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 4 de agosto
Frutas y verduras
- Jitomate saladette: $11.50 el kilo
- Papaya Maradol: $22.50 el kilo
- Zanahoria: $12.50 el kilo
- Lechuga: $12.50 el kilo
- Calabaza italiana: $26.90 el kilo
- Cebolla morada: $24.50 el kilo
- Col blanca: $14.51 el kilo
- Colifor Pre enfriada: $39.50 el kilo
- Mamey: $19.90 el kilo
- Manzana Beaburn: $39.90 el kilo
- Naranja Paramount: $42.50 el kilo
- Uva roja sin semilla: $69.00 el kilo
- Tomate saladet: $24.00 el kilo
- Plátano Chiapas: $26.00 el kilo
- Cebolla blanca: $32.90 el kilo
- Papa blanca: $64.00 el kilo
- Pepino verde: $22.00 el kilo
- Limón sin semilla: $14.00 el kilo
- Cilantro por rollo: $9.90
- Papaya: $39.00 el kilo
- Tomate verde: $36.90 el kilo
- Limón colima: $35.00 el kilo
Carne y mariscos
- Todos los postres refrigerados como gelatina, flan o natillas: 3x2 (gratis el de igual o menor precio)
- Pierna y muslo corte americano fresco o congelado: $34.90 el kilo
- Bistec pulpa blanca de res: $199.00 el kilo
- Filete basa rojo: $68.00 el kilo
- Pierna de cerdo con hueso congelada: $55.90 el kilo
- Selección de queso de puerco, pastel pimiento y mortadela: 20% de descuento
- Camarón coctelero: $139.00 el kilo
- Combinación de mariscos: $99.00 el kilo
- Pollo entero: $36.00 el kilo
- Pulpa de cerdo: $102.00 el kilo
- Milanesa pulpa negra de res: $257.00 el kilo
- Costilla de cerdo: $124.00 el kilo
- Higado SuKarne de res rebanado: $37.00 el kilo
- Tocino rebanado cerdo: $185.00 el kilo
- Alitas marinadas congeladas de pollo: $84.90 el kilo
- Chambrete con hueso de res: $179.00 el kilo
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LMCT
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