PRI denuncia intento de Morena por frenar difusión de información incómoda

El senador del PRI, Manuel Añorve, acusó al gobierno de Morena de intentar establecer mecanismos de censura contra los medios de comunicación mediante los lineamientos relacionados con los derechos de las audiencias, al considerar que podrían limitar la difusión de información incómoda para el oficialismo.

Los lineamientos que impulsa el Gobierno federal buscan establecer reglas para garantizar los derechos de las audiencias y contemplan obligaciones para los medios de comunicación, entre ellas contar con un defensor o defensora de las audiencias, publicar sus códigos de ética y disponer de mecanismos para que las personas puedan ejercer su derecho de réplica frente a contenidos difundidos.

Añorve Baños cuestionó que se argumente que existe una exigencia ciudadana para establecer filtros sobre la información y los contenidos editoriales.

“No hemos visto ni escuchado al pueblo bueno manifestarse para exigir que haya filtros a la información ni a los contenidos editoriales”, señaló.

El priista sostuvo que los medios ya cuentan en algunos casos con mecanismos para atender las inconformidades de sus audiencias y ejercer el derecho de réplica, por lo que consideró innecesarias las nuevas disposiciones.

“Lo que en realidad quieren es poner de rodillas a los representantes de los medios de comunicación y obligarlos a publicar información a modo del oficialismo e impedir que se difundan notas incómodas al gobierno de la llamada 4T”, afirmó.

Añorve Baños acusó además a Morena de estar “desesperado” ante una supuesta pérdida de la narrativa política y sostuvo que las nuevas disposiciones representan un riesgo para la libertad de expresión.

“Hoy atenta contra la libertad de expresión al intentar censurar a los medios de comunicación exigiendo que no publiquen información incómoda al oficialismo”, sostuvo.

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FGR