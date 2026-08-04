Lineamientos son para que población forme criterio propio, no limitamos nada: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que los lineamientos para defender los derechos de las audiencias tienen como objetivo central que la población cuente con las condiciones para formarse un criterio propio sobre la información que consulta, mas no limitar el contenido e información que cada medio y periodista presenta.

En la conferencia presidencial de este martes se dedicó un apartado para responder a la polémica que se desató desde la semana pasada respecto a los lineamientos que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones puso a consulta pública, a fin de que se cuenten con normas para garantizar que la población tenga acceso a información de manera transparente, diferenciando cuando se trate de noticias y cuando sean opiniones.

La mandataria sostuvo que con esto, el fin es “que la audiencia, para que el pueblo, para quien escucha, para la ciudadanía, pueda tener un criterio, decir qué es verdad y qué es falso, qué es opinión y qué es noticia”, comentó este martes en Palacio Nacional.

Reiteró la negativa a que con esta iniciativa se busque imponer alguna sanción por el contenido que publique la prensa, sino que se aplicarán cuando incumplan en los lineamientos de manera técnica; por ejemplo,, cuando no nombren a un defensor de audiencias.

“De todas maneras está debate y a opinión de la gente para que en todo caso pueda modificarse por si hay algo que no queda claro. Eso es lo que hoy está planteado. ¿Qué estamos limitando? Nada… ¿Se puede multar por algún contenido de lo que dice algún medio? No. ¿Se puede censurar? No, eso no dicen los códigos ni los lineamientos. Lo que dice es: publica tu código de ética, nombra a tu defensor de la y establece un mecanismo de queja para la ciudadanía” dijo.

La consejera jurídica de Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, acusó que la semana pasada se desató una campaña de desinformación para criticar los lineamientos, los cuales, recordó, están abiertos a consulta de la ciudadanía y las concesionarias.

Explicación en Palacio Nacional. ı Foto: Captura de pantalla.

“Una narrativa muy alejada de la realidad que establecen que lo que se pretende es que sea el Estado el que determine como última palabra qué es verdad, qué no es verdad, que pueda callar voces, que pueda limitar opiniones. Nada de esto está establecido en los lineamientos”, dijo.

Al exponer nuevamente en qué consisten los lineamientos, reiteró que el gobierno no intervendrá en evaluar los contenidos de los medios de comunicación, sino que serán estos mismos con el defensor de audiencias que determinen.

Te puede interesar:

- Inegi confirma reducción de homicidios, en 2025, de 16%

- Advierten daños en salud pública por uso sin control de redes

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR