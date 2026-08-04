Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 4 de agosto

Las mejores ofertas del 'Martes de frescura Walmart' HOY

Como cada semana Walmart presenta sus mejores ofertas en este martes de frescura, en el que frutas, verduras y diversas carnes se encuentran en los precios más bajos.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 4 de agosto, en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar, no solo en Walmart.

Frutas y Verduras

Plátano Chiapas: $24.00 el kilo

Sandía roja: $12.90 el kilo

Mango paraíso: $26.00 el kilo

Uva red globo: $48.00 el kilo

Manzana Granny Smith: $40.00 el kilo

Manzana Red Delicious: $39.00 el kilo

Jitomate Saladette: $16.00 el kilo

Aguacate Hass: $62.00 el kilo

Pepino: $24.00 el kilo

Melón chino: $34.00 el kilo

Pera de Anjou: $52.00 el kilo

Piña miel: $27.00 el kilo

Jícama: $29.90 el kilo

Zanahoria baby Vegetalistos: $38.00 el paquete

Cilantro: $10.00 el manojo

Limón sin semilla: $40.00 el kilo

Zanahoria: $18.00 el kilo

Cebolla blanca: $62.00 el kilo

Calabaza japonesa: $36.90 el kilo

Chile serrano: $59.00 el kilo

Papa blanca: $63.00 el kilo

Chayote sin espinas: $39.90 el kilo

Tomate verde sin cáscara: $37.90 el kilo

Espinaca: $14.90 el manojo

Cebollitas cambray: $16.90 el manojo

Cebolla morada: $46.00 el kilo

Verdura fresca en imagen ilustrativa ı Foto: Freepik

Carnes, pollo, pescados y más

Milanesa de pechuga de pollo: $182.00 el kilo

Paquete de pan de muerto Extra Special tradicional: $95.00 el paquete

Pechuga sin hueso: $170.00 el kilo

Pan de muerto Extra Special con chispas de chocolate: $30.00 el paquete

Láminas de salmón ahumado Latitude: $196.00 el paquete

Costilla para asar de res: $158.00 el kilo

Pechuga de pollo sin hueso sin piel: $174.00 el kilo

Molida de res 90/10 Marketside 500 gramos: $110.00

Barrita de surimi por charola: $126.00 la charola

Milanesa de bola de res: $250.00 el kilo

Molida de res premium 95/5: $242.00 el kilo

Filete Tilapia: $109.00 el kilo

Carne de res SuKarne deshebrada: $134.00 el paquete

Chuleta de cerdo ahumada: $132.00 el kilo

Molida de cerdo: $109.00 el kilo

Bistec de res: $245.00 el kilo

Ofertas de Walmart ı Foto: Walmart

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LMCT