Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 4 de agosto

Como cada semana Walmart presenta sus mejores ofertas en este martes de frescura, en el que frutas, verduras y diversas carnes se encuentran en los precios más bajos.
Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 4 de agosto, en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar, no solo en Walmart.
Frutas y Verduras
- Plátano Chiapas: $24.00 el kilo
- Sandía roja: $12.90 el kilo
- Mango paraíso: $26.00 el kilo
- Uva red globo: $48.00 el kilo
- Manzana Granny Smith: $40.00 el kilo
- Manzana Red Delicious: $39.00 el kilo
- Jitomate Saladette: $16.00 el kilo
- Aguacate Hass: $62.00 el kilo
- Pepino: $24.00 el kilo
- Melón chino: $34.00 el kilo
- Pera de Anjou: $52.00 el kilo
- Piña miel: $27.00 el kilo
- Jícama: $29.90 el kilo
- Zanahoria baby Vegetalistos: $38.00 el paquete
- Cilantro: $10.00 el manojo
- Limón sin semilla: $40.00 el kilo
- Zanahoria: $18.00 el kilo
- Cebolla blanca: $62.00 el kilo
- Calabaza japonesa: $36.90 el kilo
- Chile serrano: $59.00 el kilo
- Papa blanca: $63.00 el kilo
- Chayote sin espinas: $39.90 el kilo
- Tomate verde sin cáscara: $37.90 el kilo
- Espinaca: $14.90 el manojo
- Cebollitas cambray: $16.90 el manojo
- Cebolla morada: $46.00 el kilo
Carnes, pollo, pescados y más
- Milanesa de pechuga de pollo: $182.00 el kilo
- Paquete de pan de muerto Extra Special tradicional: $95.00 el paquete
- Pechuga sin hueso: $170.00 el kilo
- Pan de muerto Extra Special con chispas de chocolate: $30.00 el paquete
- Láminas de salmón ahumado Latitude: $196.00 el paquete
- Costilla para asar de res: $158.00 el kilo
- Pechuga de pollo sin hueso sin piel: $174.00 el kilo
- Molida de res 90/10 Marketside 500 gramos: $110.00
- Barrita de surimi por charola: $126.00 la charola
- Milanesa de bola de res: $250.00 el kilo
- Molida de res premium 95/5: $242.00 el kilo
- Filete Tilapia: $109.00 el kilo
- Carne de res SuKarne deshebrada: $134.00 el paquete
- Chuleta de cerdo ahumada: $132.00 el kilo
- Molida de cerdo: $109.00 el kilo
- Bistec de res: $245.00 el kilo
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