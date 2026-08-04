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Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 4 de agosto

Los mejores descuentos en frutas, verduras y carne; consulta aquí la lista de ofertas

Las mejores ofertas del 'Martes de frescura Walmart' HOY
Las mejores ofertas del 'Martes de frescura Walmart' HOY Foto: La Razón (Pexels)
Por:
Mariel Caballero

Como cada semana Walmart presenta sus mejores ofertas en este martes de frescura, en el que frutas, verduras y diversas carnes se encuentran en los precios más bajos.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 4 de agosto, en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar, no solo en Walmart.

Frutas y Verduras

  • Plátano Chiapas: $24.00 el kilo
  • Sandía roja: $12.90 el kilo
  • Mango paraíso: $26.00 el kilo
  • Uva red globo: $48.00 el kilo
  • Manzana Granny Smith: $40.00 el kilo
  • Manzana Red Delicious: $39.00 el kilo
  • Jitomate Saladette: $16.00 el kilo
  • Aguacate Hass: $62.00 el kilo
  • Pepino: $24.00 el kilo
  • Melón chino: $34.00 el kilo
  • Pera de Anjou: $52.00 el kilo
  • Piña miel: $27.00 el kilo
  • Jícama: $29.90 el kilo
  • Zanahoria baby Vegetalistos: $38.00 el paquete
  • Cilantro: $10.00 el manojo
  • Limón sin semilla: $40.00 el kilo
  • Zanahoria: $18.00 el kilo
  • Cebolla blanca: $62.00 el kilo
  • Calabaza japonesa: $36.90 el kilo
  • Chile serrano: $59.00 el kilo
  • Papa blanca: $63.00 el kilo
  • Chayote sin espinas: $39.90 el kilo
  • Tomate verde sin cáscara: $37.90 el kilo
  • Espinaca: $14.90 el manojo
  • Cebollitas cambray: $16.90 el manojo
  • Cebolla morada: $46.00 el kilo
Verdura fresca en imagen ilustrativa
Verdura fresca en imagen ilustrativa ı Foto: Freepik

Carnes, pollo, pescados y más

  • Milanesa de pechuga de pollo: $182.00 el kilo
  • Paquete de pan de muerto Extra Special tradicional: $95.00 el paquete
  • Pechuga sin hueso: $170.00 el kilo
  • Pan de muerto Extra Special con chispas de chocolate: $30.00 el paquete
  • Láminas de salmón ahumado Latitude: $196.00 el paquete
  • Costilla para asar de res: $158.00 el kilo
  • Pechuga de pollo sin hueso sin piel: $174.00 el kilo
  • Molida de res 90/10 Marketside 500 gramos: $110.00
  • Barrita de surimi por charola: $126.00 la charola
  • Milanesa de bola de res: $250.00 el kilo
  • Molida de res premium 95/5: $242.00 el kilo
  • Filete Tilapia: $109.00 el kilo
  • Carne de res SuKarne deshebrada: $134.00 el paquete
  • Chuleta de cerdo ahumada: $132.00 el kilo
  • Molida de cerdo: $109.00 el kilo
  • Bistec de res: $245.00 el kilo
Ofertas de Walmart
Ofertas de Walmart ı Foto: Walmart

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