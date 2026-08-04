Claudia Sheinbaum firma decreto para maximizar transparencia gubernamental

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó un decreto para maximizar las responsabilidades de transparencia por parte de todos los entes gubernamentales, a manera de que el único argumento para resguardar información sea por motivos estrictos de seguridad nacional o asuntos que se encuentren en proceso judicial.

Subrayó que el objetivo es que todas las instituciones publiquen información con mayor transparencia, en el marco de los cambios que se hicieron desde el año antepasado y que llevaron a medidas como la extinción del entonces Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

“La ley actual establece que los servidores públicos pueden determinar qué se hace público y qué no, dependiendo de la seguridad nacional o de eh el procedimiento en el que está la información. Con este decreto ya no lo dejamos a criterio del servidor público, ya no lo dejamos a criterio de un secretario, de otra secretaria, de un director, de un área de Pemex o de CFE o de cualquier secretaría. Ya hay un lineamiento específico de realmente lo que debe ser transparente y aquello que por el procedimiento administrativo judicial no puede informarse”, comentó este martes en Palacio Nacional.

Puntualizó que este decreto será presentado ante el Congreso de la Unión, una vez que inicie el periodo de sesiones en septiembre próximo, para que se incorporen los términos a la Ley de Transparencia.

Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, sostuvo que el fin de esta medida es que las instituciones cumplan sean transparentes más allá de las obligaciones que ya tienen y que, a su vez, se simplifique el acceso a la información para la población desde la Plataforma Nacional de Transparencia, sobre la cual siguen los trabajos para su optimización.

“Se incorporaron también nuevas herramientas de descarga de información que permite para todos los que consultan bajar la información de manera más fácil y además que la puedan manipular o analizar de manera más esquemática también con mayor facilidad. Y a más tardar en 30 días hábiles se incorporará más información de interés público. La PNT contará con contenidos más completos y actualizados para su fácil consulta”, resaltó.

Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno este martes en Palacio Nacional. ı Foto: Captura de pantalla.

Destacó que con este decreto se fortalecerán cuatro áreas: las contrataciones públicas, informes sobre las filiales de Pemex y CFE; fiscalización de auditorías y se invita a sumarse a todos los Poderes de la Unión.

“Se incorporaron también nuevas herramientas de descarga de información que permite para todos los que consultan bajar la información de manera más fácil y, además, que la puedan manipular o analizar de manera más esquemática también con mayor facilidad. Y a más tardar en 30 días hábiles se incorporará más información de interés público. La PNT contará, la plataforma contará con contenidos más completos y actualizados para su fácil consulta”, dijo.

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FGR