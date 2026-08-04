Entrega Gobierno de Sheinbaum 4.5 mmdp en incentivos para productores de maíz en Sinaloa

Más de 26 mil productores de maíz recibirán incentivos por parte del Gobierno Federal, que ha invertido un monto superior a los cuatro mil 500 millones de pesos en el programa por mantener e impulsar la producción de este grano.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mencionó, durante su conferencia, que estos apoyos derivan del Acuerdo con el que se creó, en mayo pasado, el Sistema de Ordenamiento de la Producción y Comercialización del Maíz Blanco, para también fortalecer la siembra del maíz nativo.

La mandataria recordó que el precio del maíz cayó a causa de las condiciones internacionales, situación pese a la cual la producción en México continuó en grandes dimensiones.

En ese contexto, recordó que se logró un acuerdo con alrededor de cien mil productores de Sinaloa y otras entidades pertenecientes al Bajío, que concentran la producción del grano no transgénico, para garantizarles un precio justo a sus cosechas.

“Logramos un acuerdo entre todos con vendedores de semillas, fertilizante, agroquímicos, con las grandes harineras que compran el maíz, con productoras de alimentación, con los productores, con los gobiernos de los estados y el Gobierno Federal para que, si el precio del maíz está muy bajo, los gobiernos estatales y federal dan un apoyo, dan un apoyo también los compradores dando más alto el precio de lo que está o comprando un poco más alto el precio de lo que está en el mercado y se organiza a todos los productores para que se compre la semilla, los agroquímicos de manera integral para que no cada quien esté buscando el mejor precio para los insumos de la producción”, dijo.

La titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba López, especificó que esta primera entrega de incentivos es para 26 mil 800 productores que reciben incentivos, para 3.5 millones de toneladas, 348 mil 45 hectáreas, para lo que se destinarán 4 mil 566 millones de pesos.

Comentó que el sistema se mantendrá abierto hasta el 15 de agosto para presentar quejas o aclaraciones y para que más productores puedan sumarse como beneficiarios.

Te puede interesar:

- Inegi confirma reducción de homicidios, en 2025, de 16%

- Advierten daños en salud pública por uso sin control de redes

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR