Gobernadora interina de Sinaloa agradece a Sheinbaum apoyo al campo y entrega de incentivos a productores de maíz

La gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum el respaldo otorgado al estado para impulsar al campo sinaloense, luego del inicio de la entrega de incentivos a productores de maíz correspondientes al ciclo agrícola otoño-invierno 2025-2026.

Durante un mensaje transmitido por enlace remoto en la Conferencia del Pueblo, la mandataria estatal agradeció la entrega de apoyos, y destacó que es resultado del trabajo conjunto entre el Gobierno de México y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, mediante mesas de trabajo que permitieron concretar los apoyos para el sector.

“Agradecemos el gran apoyo que ha dado al estado de Sinaloa a nombre de las y los productores de maíz”, expresó Bonilla.

Añadió que estas acciones reflejan “el gran compromiso que se tiene con los agricultores y con el campo de Sinaloa”.

La gobernadora señaló que, en una primera etapa, se entregarían más de 500 Tarjetas del Bienestar a productores reunidos de distintos municipios, entre ellos Navolato, Escuinapa, Choix, El Fuerte, Mazatlán, San Ignacio y Elota.

Indicó que el programa alcanzará posteriormente a más de 26 mil productores de la entidad.

Ayer desde El Palmar de los Leal, en Mocorito, hicimos una breve pausa en el recorrido para enlazarnos a la reunión encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum junto con compañeras gobernadoras y compañeros gobernadores.



Revisamos los avances en materia de salud para seguir… pic.twitter.com/RBXlxfFOCk — Yeraldine Bonilla Valverde (@YeralBonillaV) August 1, 2026

Bonilla sostuvo que los incentivos representarán un impulso para la economía de las familias sinaloenses.

También recordó que Sinaloa es el principal productor de maíz blanco del país, por lo que consideró que el respaldo al sector tiene un impacto estratégico para la producción agrícola nacional.

Finalmente, reiteró el reconocimiento al Gobierno federal y expresó su confianza en mantener la coordinación institucional para fortalecer al campo.

“Sé que seguiremos trabajando en coordinación para el beneficio de las y los sinaloenses”, dijo la gobernadora al concluir su mensaje.

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